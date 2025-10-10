E se qualcuno vi dicesse che “Una battaglia dopo l’altra” di Anderson con DiCaprio non è un capolavoro (né è un film attuale)? Lo fa Bret Easton Ellis. E la rivoluzione...

C’era una volta la rivoluzione come missione, oggi c’è la rivoluzione come prodotto. “Una battaglia dopo l’altra” (One Battle After Another), il nuovo lavoro di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, è uno di questi: adattamento libero di Vineland di Thomas Pynchon, romanzo scritto nel 1990 ma ambientato nel 1984, nel pieno della transizione dal sogno hippy all’incubo yuppie, nell’epoca in cui la rivoluzione si faceva ancora con le mani e con i corpi, non con i post. Anderson ha tentato di attualizzarlo, di portarlo dentro l’America di Trump e post-tutto. Ma il risultato, come ha detto Bret Easton Ellis, è che “è già vecchio, datato, incapace di cogliere l’aria che tira”.

Il film, accolto come un’epopea politica, racconta di Bob Ferguson (DiCaprio), ex rivoluzionario bruciato, padre single e tossicodipendente ai margini della società e della storia, alle prese con la figlia adolescente, Willa, e con un vecchio nemico di famiglia (e di battaglia), il colonnello Lockjaw (Sean Penn). Ogni personaggio sembra una caricatura: i cattivi, i buoni, gli idealisti, tutti ridotti a figure monodimensionali e inverosimili, e solo il regista può sapere se per parodia volontaria o involontaria (ma tra i critici, sia pro che contro, tutti lo hanno preso sul serio, riconoscendosi evidentemente in una delle due parti).

Il film vorrebbe dipingere il contesto attuale (migranti in gabbia, voci fuori campo che parlano di Davos e poco altro di legato al presente), ma è coperto dalla polvere anni Settanta-Ottanta del periodo raccontato da Pynchon. "La rivoluzione non verrà trasmessa in tv" – frase in codice ricorrente nel film, citazione di Gil Scott-Heron – suona come un fossile di un’epoca in cui il potere era fuori dallo schermo, e c’erano una manciata di canali su tv a tubo catodico. Oggi la rivoluzione è tutta in tv, nei feed, nei reel, nelle dirette in cui si protesta dopo aver scelto il look più adatto. Ed è solo immagine, solo slogan, solo virtue signaling. La rivoluzione oggi è (messa in) scena a beneficio di smartphone, non sostanza: un film attuale avrebbe potuto (o dovuto) rappresentare, semmai, questa colossale ed epocale deriva.