Nei libri del millennio secondo La Lettura del Corriere mancano titoli fondamentali ma c’è Roberto Saviano…

Le scelte lasciano il tempo che trovano, ma ogni classifica è diversa eccetera eccetera, inutile dilungarsi sul valore in sé di questa lista di fine anno. Ma abbiamo lasciato in sospeso il quinto posto, ricordate? Quel quinto posto per un romanzo migliore di Stoner, Vita e destino o Il passeggero. Quel quinto posto che hanno dato a Roberto Saviano e al suo Gomorra. Gomorra migliore di Stoner (che non è il migliore di Williams tra l’altro). Gomorra migliore di Vita e destino. Ed evidentemente Gomorra migliore di tutti i libri che ho citato e non sono finiti nella top ten del Corriere. E migliore anche dei tanti libri italiani usciti in questi ultimi venticinque anni, che comunque non arrivano alle vette internazionali degli altri già citati (ah, tanto per gradire, dal 2000 a oggi sono usciti anche svariati romanzi di Philip Roth, tra cui La macchia umana e Il complotto contro l’America; sono usciti svariati libri di Martin Amis, tra cui La storia da dentro; è uscito Espiazione di Ian McEwan, evidentemente inferiore a Gomorra). Gomorra sarebbe migliore de La scuola cattolica di Albinati o di Persecuzione di Alessandro Piperno. O della quadrilogia sulle stagioni di Luca Ricci (Gli autunnali, Gli estivi, Gli invernali, I primaverili). O di Works di Vitalino Trevisan.

Ripetiamolo, le classifiche sono divertenti perché ci fanno arrabbiare. Ma così è troppo facile.