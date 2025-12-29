In memoria di Gian Maurizio Fercioni, pioniere del tatuaggio e anticonformista vero. Ecco il nostro tributo a un gigante a un mese dalla sua scomparsa

Ora gli vorrei dire: “L’ho letto, Gian Maurizio! L'ho letto, Melville. L’ho letto in una notte sola, quando ne studiavo la trasposizione filmica, in Canada. L’ho letto, Gian Maurizio. Avevi ragione: è un capolavoro! E ho capito chi è Queequeg! Era il primo personaggio tatuato conosciuto da Ismaele! Un marinaio Maori”. Ma con le grandi personalità si ha sempre l’impressione di arrivare tardi, quasi di essere in difetto, di arrancare, per cercarne il plauso. Quasi sempre, siamo davvero in ritardo, ma non è colpa nostra, non è colpa di nessuno. Sono loro, a essere in anticipo, a precorrere, a ispirare senza guardare indietro, senza mai dover verificare che le loro idee e le loro luci abbiano avuto una qualche eco nelle anime degli altri. I maestri dettano, propongono tesi, lanciano sfide. Sta a noi raccogliere il guanto, farle crescere o confutarle, distruggerle, perfino. E non vogliono essere chiamati “maestri”. Fercioni era un maestro, ed era divisivo. Perfino io, commentando i suoi lavori, ho detto: “tecnicamente è molto sopravvalutato!”. Poi ho capito altre cose, anche del mio giudizio affrettato e supponente su di lui. Nel mondo dell’arte e della creatività applicata non esiste il concetto di perfezione: esiste l'ambizione alla propria perfezione. È diverso, completamente diverso. Se si va in un'osteria specializzata in zuppe, non pretenderemo una spaghettata all'amatriciana perfetta. Ciò che andiamo cercando, in quel locale, è la zuppa della casa: riconoscibile e autentica. Se ci piacerà, torneremo. Ma quel brodo, lo fanno solo lì. Gian Maurizio aveva uno stile suo e suoi disegni identificativi: le lische di pesce (non c'è più nulla da mangiare! Abbiam finito tutto, restano teste e lische!) o i velieri sognanti di tramonti lontani. Il sito di Gian Maurizio Fercioni è in costruzione. Io non mi intendo di linguaggi digitali, per cui la mia ignoranza è dichiarata. Ma se mi inoltro e passo le barriere delle cose scritte, vi è lo spazio lasciato, immagino, per essere successivamente riempito con i contenuti e per le nuove parole. Alla sezione “biografia”, sotto il testo che ne racconta in breve (brevissimo, rispetto al suo vivere!) la vita, e un video di YouTube, se si va verso il basso dello schermo, troveremo un immenso blu, come se la sua vita trovasse una continuità quasi infinita in un blu marino, in quello spazio colorato d'oceano e di tramonti immaginati, sono certo che un veliero invisibile stia conducendo il gigante verso le ultime tappe. È un oceano sconfinato di bellezza e di stupore. Il mare. Questo è ciò a cui penso, quando penso a Fercioni. Sul web ci sono tante interviste e una infinità di fotografie. Vi chiedo questo: andate a guardare com'era bello e ad ascoltare i suoi racconti. Gian Maurizio era un cosmo intero che continuava a intersecarsi con altri universi. Questo racconto è un piccolo tributo a lui – e a Luisa e a Olivia – scritto di giorno, sotto un'ombreggiatura che non privava mai di luce, ma che ci riparava dai bagliori nocivi di esso: l'ombra protettiva di un gigante.