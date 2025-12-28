Se cercate delle storie di vita vera andate su Rai Play e guardate “Blu. Il colore dell’autismo”, il documentario di Marco Falorni e Andrea Frassoni

“Non se ne parla abbastanza” è una frase che ormai, paradossalmente, sentiamo spesso. Talvolta però quell’espressione rappresenta il vero: Blu. Il colore dell’autismo è un documentario che affronta un tema di cui è realmente difficile parlare. Cinque persone nello spettro autistico e le conseguenti dinamiche innescate nelle famiglie; cinque storie raccontate da Eleonora Daniele. Il documentario - produzione Libero in collaborazione con Rai Documentari - è scritto da Andrea Frassoni e Marco Falorni, che è anche regista, ed è andato in onda sabato 27 dicembre, ma ora è disponibile su Rai Play. Avevamo già intervistato i due autori alla Mostra del cinema di Venezia, dove presentarono in anteprima l’opera. “Ci sono molti concetti (tra cui la fragilità nelle sue varie forme e la morte, ndr) che in Italia non si possono toccare. Siamo un po’ indietro”, ci disse Falorni. Ovviamente il rischio di scadere nella retorica esiste. Ma come ci ha detto Frassoni Blu parla “di convivenza, di vita. Quello che facciamo è rendere i nostri racconti delle storie di vita vera”.