Sean Diddy Combs, la resa dei conti e tutto il marcio del sogno americano: su Netflix il documentario su Puff, il “Black Jesus” che si è inchiodato alla sua croce

C’è un momento in cui l’ascesa di Sean Diddy Combs assume caratteri grotteschi: quando negli uffici della Bad Boy Records, l’etichetta che lo ha reso uno dei re della musica, chiama un suo collega e amico storico solo per fargli vedere che c’è una ragazza che sta compiendo su di lui un rapporto orale. Solo per il gusto di dimostrare che P Diddy può farlo, che ora è seduto su un trono, non una poltrona. Da quel trono cadrà, anni dopo. Cadrà facendosi male e portandosi dietro tante persone che avevano creduto in lui e nel suo talento. La musica è il terreno da cui è nata la pianta marcia del denaro. Il documentario in quattro episodi su Netflix si intitola La resa dei conti. Con la legge, per il momento, un punto in questa storia è stato raggiunto: 50 mesi di reclusione trasporto di persone a fini di prostituzione, assolto da traffico sessuale e associazione a delinquere. Nella vita di tutti coloro che hanno sofferto a causa sua, però, la parola fine è ancora lontana dall’essere scritta. Altra scena che simbolicamente sintetizza la parabola del produttore: nel video clip di Hate me now di Nas, Combs è sulla croce al posto di Gesù. Lui è “Black Jesus”, come dirà in seguito a un suo collaboratore (anche lui vittima di molestie). Solo che poi, fuori dall’estetica del video, su una croce ci finirà davvero: i peccati da espiare sono i suoi, la corona di imperatore della musica trasformata in quella spinosa del rinnegato. Il documentario prende il via dalle immagini originali, e mai proiettate prima, girate da un filmmaker quattro giorni prima dell’arresto del 24 settembre 2024. Poi, classicamente, immagini di repertorio si alternano alle interviste di ex collaboratori e amici, gente che in un modo o un altro si è trovata sulla strada di Diddy. Combs e gli avvocati hanno già attaccato 50 Cent, che è produttore della serie, e Netflix, in quanto quei filmati sarebbero stati “rubati”. Di contro, la regista Alex Stapleton ha rivendicato il pieno possesso dei diritti sul materiale girato.