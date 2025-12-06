Mentre Barbero prova a boicottare l’editore fascista a Più libri più liberi, viene boicottato a Torino: i salesiani annullano l’evento “pacifista” con Di Battista e Enzo Iacchetti

I malumori per l’evento “filo-putiniano” (questa l’accusa) di Barbero, D’Orsi e compagni(a) hanno portato a bloccare l’evento torinese. Plateale contrappasso che ha, lo ripetiamo, qualcosa dell’ironia divina. Barbero, che voleva boicottare, è stato boicottato. Questo dovrebbe suggerirci, come ricorda la regola d’oro (“Non fare agli altri quello che vuoi non sia fatto a te”), che è meglio essere contro tutte le censure che a favore solo di quelle che piacciono a noi. Donatella Di Cesare grida allo scandalo: “Questa è censura!” Esatto, come quella che si è tentata con un editore che pubblica legalmente in Italia.

Ora, a casa ho un libro di Passaggio al bosco che non avrei comprato senza questa polemica. È La resurrezione di Roma di G. K. Chesterton, un vero peccato che l’edizione sia tanto amatoriale e così piena di errori tipografici. Ho anche cinquanta libri circa di DeriveApprodi, la casa editrice che pubblica gli ex brigatisti e per cui Zerocalcare, che non sopporta di convivere in uno spazio con un editore che viola i dettami della Costituzione, ha disegnato il volantino per la campagna 50 x 60 Macero NO DeriveApprodi del 2018. Ho tre libri di Donatella Di Cesare, cinque libri di Canfora, qualcosa di Barbero. Sono fascista e filoputiniano? Sono filo-terrorista? Ho anche dei saggi di David Irving: sono un negazionista dell’Olocausto?

A occhio, se il problema è violare i dettami democratici della Costituzione, forse anche gli editori che pubblicano (e non come monito contro gli orrori della storia) i libri dei brigatisti dovrebbero essere boicottati. Invece gli disegnano le campagne promozionali. E i filo-putiniani dovrebbero fuggire dall’Italia. Invece la lezione chiara è questa: tutti possono censurare e cancellare e non sempre per i motivi che vuoi tu. Quindi faresti bene a non difendere questa pratica arbitraria. O, come si dice, chi la fa l’aspetti.