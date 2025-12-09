“Brunello, il visionario garbato” è il capolavoro dell’ideologia padronale. Fusaro distrugge il documentario di Tornatore: stucchevole e goffo, capitalismo travestito da sinistra trash

E adesso è arrivato Brunello, il visionario garbato, il documentario con cui Giuseppe Tornatore ripercorre a grandi pennellate la biografia di Brunello Cucinelli. La pellicola alterna variamente fiction, repertorio e voci di amici e collaboratori. Ne affiora un ritratto chiaramente agiografico e decisamente stucchevole, con un intento celebrativo che – con punte di lirica goffaggine - rasenta la beatificazione in vita. Insomma, il capolavoro dell’ideologia padronale e della sua velleità di fare sì che le masse diseredate dei descamisados della globalizzazione infelice – rectius, della “glebalizzazione” –, anziché insorgere nel nome di desideri di migliori libertà, amino con gratitudine le catene del sistema che quotidianamente le opprime e le mortifica. Che il modello Cucinelli, a tinte etiche e radicato nel territorio, sia preferibile a quello degli squali apolidi della finanza o dei capitalisti spietati descritti nei romanzi di Dickens, nulla quaestio: ma che detto modello sia l’ideale da beatificare e da celebrare con docile gratitudine pare massimamente questionabile. L’ideale dell’umile contadino che, tirandosi su le maniche, realizza l’american dream di farsi da sé e di ergersi a modello universale è qualcosa di già visto e che, francamente, auspicavamo appartenesse a un regime discorsivo, se non propagandistico, consegnato al museo delle anticaglie. E invece ecco che tornano a proporcelo con zelante insistenza. È, insomma, l’autogratificante narrazione padronale di un sistema che, pur fondando – oggi più di ieri – il paradiso dei pochi sull’inferno dei più, seguita a riprodursi indisturbato e magari anche a fare proseliti tra coloro i quali tutte le ragioni avrebbero a opporsi al capitalismo e, invece, con ebete euforia, sognano di essere inclusi nel suo regime di apartheid globale e di diventare, appunto, i nuovi Cucinelli 2.0.