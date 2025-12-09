Una follia chiamata semestre filtro: tutto quello che sappiamo (e che è sbagliato) in quest'ultima impresa del MUR

Il caos mediatico che sta avvolgendo il semestre filtro non è altro che l'epilogo di un disastro preannunciato, di una opinabile, per ricorrere ad un eufemismo, riforma “colabrodo”. Breve premessa: “semestre filtro”, per chi non lo sapesse, è il nome della nuova modalità di selezione volta a “filtrare” le aspiranti matricole di Medicina, Veterinaria ed Odontoiatria.

Fin qui nulla di nuovo, verrebbe da dire; d'altronde esiste da molto tempo una scrematura anteposta all'avvio di detti corsi di laurea. Ciò che è cambiato, però, è come essa è stata e sarà attuata, ovvero come gli studenti saranno “scelti”. Da quest'anno, infatti, il test di ingresso consiste in due appelli, uno già svolto lo scorso 20 novembre e l'altro previsto per il 10 dicembre, articolati in tre esame finali: fisica, chimica e biologia, materie che i ragazzi, secondo il MUR, dovrebbero aver appreso in due mesi scarsi di lezioni, spesso rapide e poco chiare, non per colpa dei docenti ma per via del breve tempo disponibile e dell'amplissimo programma da coprire.

Ogni esame, poi, equivale a 31 domande da risolvere in 45 minuti, che di fatto divengono molti meno se consideriamo il tempo necessario a scartare i plichi e a ricopiare le proprie risposte nel modulo ufficiale. Proprio il primo dei due appelli ha suscitato molte polemiche a causa, pare, della risicata percentuale, circa il 15%, di studenti in grado di superare tutte e tre le prove, requisito minimo per accedere alla graduatoria di merito.

È incomprensibile come sia stato gestita la comunicazione da parte del MUR dell'esito degli esami, quasi a voler mettere in difficoltà i già preoccupati studenti e a manifestare una scarsa trasparenza.