Pure noi abbiamo fatto il reportage allo stand di Passaggio al Bosco: "era di fronte allo stand di Lotta Comunista"

La mia curiosità, oggi alla fiera, è stata anche un po' lombrosiana, speravo di avere sia conferme che smentite sui fantomatici personaggi demonizzati dagli “80 Autori”, i censori del buon leggere. Speravo, o forse mi aspettavo, di incontrare degli energumeni rasati e vestiti di pelle nera o bomber pieni di spille con simboli runici e svastichine bianche-rosso-nere. Raggiungo lo stand dei mostri cattivi, passo quindi dal Bosco, nel vero senso del termine e incontro nell’ordine: una ragazza dolcissima e sorridente vestita con colori arcobaleno, un ragazzo silenzioso e timidissimo sotto il metro e 60 con le mani a breviario tipo gli umarell innanzi ai lavori, e un capellone con coda allegro e disponibile, uno smilzo dallo stile indecifrabile. Avessi beccato quest’ultimo per strada senza sapere niente, l’avrei immaginato a rollarsi una canna ai giardinetti, non a ordire trame diaboliche in qualche sottoscala circondato da tremendi compari e sicari armati di spranghe e di slogan.

Allo stand c’erano diversi titoli che ricordavano il Fantasy, e ho notato che loro erano le copertine più fighe di tutta la kermesse letteraria.

Di fronte allo stand dei terrificanti “Passaggio al Bosco” c’erano quelli di "Lotta Comunista", che giustamente proponevano saggi su Stalin, Lenin e Karl Marx. Ho subito approfittato e mi son fatto dare una brochure su Trotsky e soci, l’impatto grafico rosso è sempre potente e quindi interessante.

Zerocalcare, che stimo come artista e divulgatore del disegno, stile graffiante e temi “contro”, alla testa degli “80 Autori” ha però fatto un po' come il mitico Nanni Moretti in Ecce Bombo del 1978: “Mi si nota di più se vengo (alla festa) e me ne sto in disparte, o se non vengo per niente?”

Lui non si è presentato fisicamente, avrei avuto piacere a conoscerlo, ma il suo stand aveva la fila di ragazzi che come rapiti acquistavano i fumetti.