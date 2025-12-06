Dopo averti visto da Mentana ti diciamo: Giorgia ti vogliamo bene ma. Ecco quattro consigli di benessere (su pelle , capelli, denti, e labbra)

Giorgia Meloni ed Enrico Mentana, viviamo nell’epoca della superficie, per cui vorrei commentare l’intervista andata in onda ieri su La7, in maniera “superficiale”, ricordando però che è nella “superficie” che abitano le metafore. Così la “skin care”, la cura della pelle, vale sia per le interviste televisive che in caso di esplosione di ordigno nucleare: danni alla pelle diretti e danni alla pelle derivanti dal fall out. Tutto molto Barbienheimer. Ma comunque, l’intervista di Mentana alla Meloni era smunta. Forse Mentana era così contento di avere fatto la doppia (Schlein e Meloni) che avrà pensato che il risultato lo aveva portato a casa e bòn, non si è impegnato più di tanto.

Giorgia, dal canto suo, sembrava un po’ stanca, ma forse è il colore appastellato che sparava o forse, come tutti, è un po’ esaurita perché sta andando in giro per comprare i regali di Natale, oppure ancora era un effetto voluto tipo “sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana e devo pure venire da Mentana con tutte le faccende che ho da fare a casa”, trasmettendo così il messaggio, che funziona, “ma guarda te cosa mi tocca fare”, e se non si è messa particolarmente in tiro è perché era già andata alla prima del documentario di Tornatore su Brunello Cucinelli, quello che vende le sciarpe a più di 500 euro (e poi ci credo che parla di azienda felice, sai le risate che si fanno) e sono pochissimi quelli tra gli elettori che, risparmiando sulla spesa alla Lidl, se la potranno permettere per queste feste: insomma sembra una scelta azzeccata quella dell’immagine del premier (al maschile) quanto il più vicino possibile a quella dell’elettore (in questi giorni abbiamo tutti un po’ quella faccia come a dire: “Ci mancavi solo tu”).

Però i commenti in rete, dato l’affetto che in tanti provano per Giorgia, erano tutti del tipo: “Uh come è sbattuta”, mentre i più maligni sfruttavano l’effetto Tartaro-Giuli per fare commenti poco eleganti sulla tenuta dello smalto del suo sorriso. Alessandro Giuli, infatti, durante la fiera Più Libri Più Liberi ha rilasciato un’intervista su non si sa cosa perché tutti sono rimasti ipnotizzati dal colore dei denti, una sorta di buco nero della cultura. Probabilmente l’effetto era voluto: Alessandro Giuli, come ogni buon italiano, fuma il sigaro Toscano e — non lo so esattamente il perché — i fumatori di Toscano, a farsi la pulizia dei denti, non ci vogliono andare; probabilmente il dente fumé è, tipo, uno status symbol patriottico, non saprei.

Comunque Giuli è maschio, l’omo ha da puzza’, porta gli stivaloni ed è anche giusto che sappia di cuoio, tabacco e sudore di cavallo (una volta era di questo che doveva sapere il vero gentiluomo).

Ma Giorgia non fuma italico. Come abbiamo scritto il (al maschile) premier fuma le Vogue e quindi non si può fare passare il colore un po’ spento del sorriso (io non l’ho visto così “spento” e macchiato, lo hanno visto gli altri che sono maliziosi) come il dente opacizzato perché che fuma l’N80 (gloriosa, ma non la producono più) o l’Esportazione senza filtro (micidiale ma col pacchettino piccino picciò), considerando che anche le MS sono state vendute alla British Tobacco.