Avanti così, pure la Schlein vota Meloni: ma se vince sempre è colpa di Brunello Cucinelli (che adesso la adora)

La new age dei guru profondi e spirituali è del tutto simile alle grandi realtà editoriali in mano agli Agnelli, supercazzolosamente orientate a una sinistra progressista che è stata accompagnata per mano fino al nulla armocromatico della Elly Schlein. La vicenda di Cucinelli nella moda (dove sei mia amata Naomi Klein di “No Logo”) è del tutto identica alle vicende intellettuali di questo paese: apparentemente concentrati sui valori etici, ma sostanzialmente orientati al Capitale.

Nel momento in cui quel modello svanisce, Cucinelli corre dalla Meloni e la loda. Perché la verità della première di ieri è che — al di là delle supercazzole — è Cucinelli che è andato alla vera première intellettuale di Giorgia Meloni. Non il contrario, come può sembrare a uno spettatore disattento. E Giorgia Meloni dovrebbe ringraziare non una, ma due volte, Brunello Cucinelli e tutto ciò che il sarto ha fatto. Perché se Giorgia Meloni ha vinto e continuerà a vincere è perché il fronte “progressista” è stato abitato da imprenditori come lui. No, non c’era la Schlein ieri, a riprova di come la Meloni sia l’individuo alfa. Ovviamente il documentario è bello, è tutto ciò a cui la nostra raffinata sinistra tende. Persino le cromaticità armoniche della Schlein impallidiscono di fronte all’immaginario messo in scena da Tornatore e sottolineato dalle musiche di Nicola Piovani. Se si va avanti così, e per essere ammessa al circolino, finirà probabilmente che anche la Schlein dirà pubblicamente di votare per la Meloni. Perché tra il “visionario garbato” e “il premier Garbatella” non c’è storia: vince a mani basse la seconda.