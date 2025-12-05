Dopo l'esclusiva di MOW il figlio di Mino Pecorelli chiede la perizia sulla pistola nel tribunale di Milano: “Ora la devono fare per capire se è la stessa che ha ucciso mio padre. In quei giorni stava lavorando su Moro”

Raffaella Fanelli ha scoperto che la pistola che potrebbe aver ucciso tuo padre Mino è al Tribunale di Milano. Ti chiedo subito: ora cosa hai intenzione di fare?

Ho riaperto il giornale di mio padre, Op, e ora stiamo cercando di essere molto innovativi nella ricerca di piste per stimolare una magistratura che si è dimostrata estremamente fiacca, soprattutto nell’atteggiamento verso le indagini. Questo è l'unico dato oggettivo, poi ci sono le domande a cui qualcuno dovrà dare delle risposte. Noi andremo fino in fondo per capire chi continua da quarantasei anni a ostacolare la verità.

Chiederete una perizia?

Già ci siamo attivati con i nostri legali per redigere il memoriale, che è composto dall'articolo di Raffaella, dall'articolo che abbiamo pubblicato su Op giovedì 4 dicembre, da tutta una serie di valutazioni interne, più tutta una serie di richieste che abbiamo fatto al pubblico ministero. E chiederemo anche l’esibizione del verbale di distruzione dell’arma, visto che addirittura si è parlato di due documenti diversi, uno del 2013 e uno del 2015, ma entrambi non si trovano.

Quando hai saputo della scoperta di quest’arma cosa hai pensato?

La realtà è che la storia di questa pistola non è completa. Dopo il sequestro del 1995 viene repertata riposta all'interno dell'ufficio del Tribunale di Monza, ma a Monza di colpo questa pistola sparisce. E non esiste né un verbale di distruzione né un verbale di spostamento, né tantomeno una denuncia per lo smarrimento. Nel frattempo la pistola ha fatto un pitstop a Roma, negli uffici della Ucigos, per delle analisi. E ora è stata ritrovata a Milano, dove un giudice avrebbe voluto confrontarla con i reperti dell’omicidio di Fausto a Iaio. Ma dopo queste analisi, l’arma sarebbe dovuta tornare per competenza al tribunale di Monza, e invece no. Perché? Io penso che sia un esempio di come funzionava Prima Repubblica: fammi un favore, chiudiamo un occhio e poi rimettiamo tutto a posto. Insomma, questa pistola non dovrebbe essere a Milano.

Com’è possibile che nessuno, in questi anni, si sia fatto le domande giuste su quest’arma?

Hanno una di pistola col silenziatore e in trent’anni non c'è stato un giudice che abbia deciso di studiare questa pistola? No, addirittura è finita a Roma per essere comparata con un altro delitto, è finita a Milano per essere comparata per un altro duplice omicidio, ma per l'omicidio per il quale viene indicata, niente. Questo Paese ci ha insegnato che se certe cose non vengono fatte è perché c’è un motivo per non farle. E uno dei motivi potrebbe essere che o i mandanti o gli esecutori siano ancora vivi.

Credi che il caso di tuo padre si risolverà?

Non lo so, a me basta che qualcuno mi dica la verità. Possono anche incappucciarmi e portarmi in un luogo che il giorno dopo non ci sarà più. Possono tenere nascosti i nomi degli esecutori, di chi ha sparato a mio padre. Ma io voglio sapere chi sono stati i mandanti, chi c’era veramente dietro.