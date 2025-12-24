Parte una nuova inchiesta di MOW: vi sveliamo il racket delle masterclass in conservatorio. Per superare gli esami di settembre gli allievi vengono “invitati” a seguire i corsi estivi a pagamento dei docenti

La prima musicista che ci scrive racconta: “Sono una violinista: ho conseguito il triennio di Violino presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e successivamente i bienni in Violino e Musica d’Insieme al Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara. Già durante gli anni in Calabria avevo imparato una regola non scritta, ma ben chiara: nessun esame di settembre era pensabile senza aver prima frequentato ‘almeno’ un corso estivo, rigorosamente con i propri stessi insegnanti”.

“Il passaggio a Ferrara non ha fatto che confermare questa dinamica. Il Maestro ci forniva ogni anno una lunga lista di corsi estivi da seguire per ‘recuperare’ il programma non svolto durante l’anno”. Una vera campagna promozionale: “Spesso ci veniva proposto un pacchetto ‘conveniente’: se partecipavi a tre o quattro corsi, le lezioni di uno di questi erano gratuite, salvo poi dover comunque affrontare le quote associative, le spese di viaggio, vitto, alloggio, e tutto il resto”.

Certo, non erano masterclass obbligatorie. Ma davvero imporre un corso è l’unico modo per costringere gli studenti a partecipare? “Sulla carta nessuno ci obbligava. Ma chi ha vissuto questo mondo sa bene quanto sia forte la pressione psicologica: la paura di non essere pronti per l’esame, di deludere il proprio insegnante, di sentirsi dire che’“non hai studiato abbastanza’ e quindi, se qualcosa va storto, è solo colpa tua. Non perché non hai studiato, ma perché non hai partecipato ai corsi extra”.

Un’altra allieva conferma la storia, ma stavolta ci spostiamo a Torino: “Una delle persone in questione è insegnante al conservatorio ‘Giuseppe Verdi’ di Torino. Io stessa sono stata allieva per anni e obbligata a frequentare masterclass estive e corsi durante l’anno (i quali, sempre a pagamento, sostituivano saggi di cui noi avremmo diritto gratuitamente in conservatorio)”.

Anche un altro musicista racconta sempre la stessa storia: “Il docente, al conservatorio di Sassari, obbligava gli allievi dei corsi inferiori a fare lezione a pagamento con gli allievi dei corsi superiori perché non era mai presente. Un altro a Cagliari, praticamente sempre assente, mandava i propri allievi a pagamento dalla spalla del teatro. Un altro ancora, sempre a Cagliari, obbligava gli allievi a lezioni private a pagamento con lui anche durante l’anno scolastico”.

Il racconto, ancora una volta, combacia perfettamente e non è nuovo: “Ciao, i fatti che ho raccontato risalgono all’anno 2013, il mio ottavo anno di arpa, quello precedente all’anno del diploma. Lei [la docente, ndr] svolgeva ogni estate una masterclass a Orvieto in cui invitava minacciosamente gli allievi ad andare. Ho sentito dire a un'alunna che lamentava di non avere abbastanza soldi: ‘Chiedili a qualche tuo parente’… Io mi sono rifiutata di andare e al contrario avevo fatto una breve masterclass di due giorni (molto più economica dunque) con il docente di arpa del Royal College di Londra (anche più interessante direi). Dal momento in cui le ho comunicato la mia partecipazione a questa masterclass mi è stato vietato di studiare nell'aula di arpa in conservatorio”.

Le segnalazioni si sono moltiplicate, anche grazie al lavoro pubblico di Tiziana Tentoni, musicista, manager e insegnante, che sui social ha scelto di occuparsi di quanto accaduto. “Sono un allievo del conservatorio di Napoli, non so se è stato segnalato, nel dubbio, segnalo adesso uno degli insegnanti di violino del conservatorio di Napoli”. “Vorrei segnalarti dei fatti molto gravi nel conservatorio Tartini di Trieste. Il Maestro faceva quella cosa che hai scritto delle masterclass e dei corsi”.