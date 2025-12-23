Chris Rea se n’è andato su di un missile. Ecco chi era il bluesman che amava le Ferrari e divenne idolo Balearic

Blues da spiaggia? No, detta così uno pensa a una follia. Tipo un Robert Johnson su basi elettroniche. Invece Chris Rea era autore di livello, aveva una penna pop forse non visionaria ma perennemente intinta in un inchiostro magico. “Josephine”, “On the beach”, “Fool (if you think it’s over”), “Tell me there’s a heaven”, “The road to hell” e “Looking for the summer” avevano tutte quel tratto. Potevi quasi vederlo, Chris Rea, mentre solcava la countryside inglese a bordo di una Caterham Super Seven, percorrendo scenari simili a quelli tratteggiati da Alan Fearnley. La copertina di “Auberge”, album del 1991, è infatti un quadro di Fearnley, “artista di motori”. Prima dell’ottimo “Auberge”, però, il più straordinario successo commerciale dell’intera carriera di Rea, “The road to hell” (1989). Un disco da oltre tre milioni di copie che per qualche stagione iscrisse il suo autore – sempre schivo, lontanissimo da una dimensione da celebrity – nel club dei "più odiati dal mondo indie", quello raccontato, ogni settimana e con militante fervore, da NME e Melody Maker. Un club frequentato dai lettori di Q Magazine, da chi ascoltava i Dire Straits, da chi non avrebbe disdegnato un tè accanto al camino in qualche pub di campagna di matrice Tory. Ma questi sono solo gli strani giri che la musica è sempre stata capace di fare, proprio malgrado, nell’epoca estesa della viralità. Perché Rea fu virale anche senza social. Conquistò tutto il Regno Unito, la Germania, le Baleari e un pezzo d’Italia, dove trovò accoglienza da Red Ronnie, che lo intervistò più volte, e da Carlo Verdone. Nel 1987 – prima quindi del successo definitivo di Rea – uscì “Io e mia sorella”, imprescindibile tassello agrodolce nella carriera del regista e attore romano. In quel film, ben tre canzoni di Chris Rea, ideali per commentare romanzesche peripezie di una storia, ambientata fra Spoleto e Budapest, che profumava di antico.

Chiamiamolo pure “bluesman inglese”, Rea, perché sicuramente è stato anche quello, ma non stupitevi se sarà un’onda del mare, domani, a riportarci un suo fraseggio chitarristico, la sua voce scura, romantica e rassicurante. L’estate agognata. Le strade venerate perché è sulla strada che i cavalli di una Ferrari Dino 308 GT4 del 1980 possono “esprimersi”. Ne collezionava diverse, di auto. Ispirato da una passione folle per le Ferrari. “La passione”, film scritto e prodotto da Rea, uscito in pochi cinema nel 1997, si riferiva proprio a questo. I bolidi rossi, le corse in anni ancora selvaggi, quasi pre-tecnologici; la figura di Wolfgang Von Trips, pilota morto in pista, nel 1961 a Monza, mentre gareggiava alla guida di una di una splendida Ferrari 156 “Sharknose”. I piloti come eroi coraggiosi, imperfetti e solitari. Se questo basterà a farlo ricordare come “il cantautore preferito da chi guarda “Top Gear”, poco male. Rea, sia chiaro, è stato molto altro. “Dimmi se c’è un paradiso”, chiedeva nel 1989, sostenuto da un’orchestra drammatica, alla ricerca di una sintonia con l’Assoluto. Che ora inizi l’inevitabile, ma in questo caso necessario, processo di rivisitazione di un artista talvolta ingiustamente sottovalutato.