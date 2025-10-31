Cesare Cremonini non doveva fare il cantante: lo capisci quando lo senti parlare di Valentino Rossi, di Marc Marquez e della vita

Parla tanto di sport, partendo da quello che è stato Roberto Baggio e arrivando al gol di mano di Maradona, arrivando a dire tutto quello che conta tra Valentino Rossi e Marc Marquez. Mette in fila le parole con una precisione micidiale, svela di aver scritto e performato sempre da lucido e di aver sempre smesso di esserlo immediatamente dopo, alcol e feste. Chiede di fare attenzione nel distinguere il rock dal rock n’ roll di Elvis e Chuck Berry.



È una bufera di filosofia. Uno a cui vorresti telefonare la sera, con cui vorresti bere del vino. Lavorarci assieme dev’essere bello e snervante in misura più o meno uguale. L’ego di Cremonini esce dallo schermo e la sua dedizione all’arte fa altrettanto, motivo per cui viverci assieme potrebbe risultare complicatissimo per chiunque: ti abitui a un altitudine e a una velocità da cui poi è sempre doloroso scendere. Finisce che a sentirlo parlare così per due ore ti viene da pensare che uno così non doveva fare il cantante. Oppure, che forse è più corretto, pensi che fare il cantante sia il mezzo che ha trovato per ragionare sulla vita e le sue storture.



Oggi mia figlia ha dieci anni, più o meno l’età che avevo io quando i Lunapop cambiarono l’Italia con delle canzoni scritte sul banco. A lei, che magari Cremonini lo ascolta quando ceniamo assieme, i Lunapop sarebbero piaciuti, magari mi avrebbe chiesto di portarla a un concerto. Sarà che le femmine ci arrivano prima. Il poster, ci fosse ancora il Cioè, stavolta mi farebbe sorridere, di certo il faccione di questo cantante bolognese sarebbe ancora lì dopo 25 anni. Oggi che carezze e poesie facciamo fatica a trovarle intorno a noi magari porterò mia figlia a un concerto. Dicono sia un performer straordinario, anche se per me è più vicino a Carmelo Bene che a Freddie Mercury.