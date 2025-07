Il Team VR46 come non l'avete mai visto: le premure di Valentino Rossi ("Casanova-Savelli da sistemare") e Cesare Cremonini che canta i Ricchi e Poveri per Di Giannantonio

Al di là dell'evidente fattore carismatico, ci si chiede con insistenza quale sia l'apporto di Valentino Rossi al suo Team nei weekend in cui il 46 riesce a seguire la MotoGP da vicino. Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio - così come Marco Bezzecchi nelle passate stagioni - parlano spesso dell'energia particolare diffusa e infusa dalla presenza di Rossi ai box, come se l'aura del nove volte campione del mondo diventasse contagiosa e positivamente crescente al diminuire della sua distanza dal paddock. In questo 2025 Valentino ha già seguito tre fine settimana di gara in pista: Qatar, Jerez e Mugello. Risultato? Tre podi per il Team di Tavullia, due in Medio Oriente (bronzo sia nella Sprint che nella domenica di Lusail per Franco) e uno nella gara più importante, il Gran Premio d'Italia, dove Diggia ha portato sul terzo gradino del podio la tuta speciale dedicata all'album "Alaska Baby" di Cesare Cremonini. Proprio in riferimento alla gara toscana, sul canale YouTube del Pertamina Enduro VR46 Racing Team è appena stato pubblicato il nuovo episodio di "Inside The Fluo", una graditissima serie che ci svela ciò che non trapela dalla televisione. Quali consigli tecnici fornisce Valentino Rossi ai suoi piloti? Cosa si dicono ai box e in griglia di partenza nei momenti più concitati? Come festeggiano dopo la gara? Siete nel posto giusto per scoprirlo.