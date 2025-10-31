Il vero rock? “November rain” di Nicolò Bulega: in MotoGP prima di Toprak, al posto di Marc Marquez, vicino all’amico Pecco e sulla Ducati campione del mondo

Quel tempo Nicolò Bulega è andato a prenderselo lontano dal motomondiale, inseguendo i tempi in SBK, passando dalla porta secondaria della Supersport fino a mettere gli stivali sul tetto del mondo. Fino a sbarcare in Superbike, quella vera, e diventare l’unico in grado di giocarsi due titoli mondiali con Toprak Razgatlioglu. Fino, e qui ci scappa l’esaltazione della perfezione, a esordire in MotoGP ancora prima di quel Toprak Razgatlioglu che la MotoGP ce l’ha in tasca da ormai tanti mesi. La pioggia del novembre di Nicolò Bulega sarà emotiva: tra la potenza di un “finalmente eccomi qua” e le staccate perfette che ormai la ragione e le esperienze gli hanno insegnato a fare rispetto alle curve delle aspettative. E’ rock con le motociclette da corsa.

Sì, è November Rain riscritta da Nicolò Bulega, senza alcuna tristezza, con tanta gratitudine e con le parole dovute di uno che adesso, fosse anche solo per un finale di stagione, fa finalmente il pilota di MotoGP, ma con tutto alle spalle e ben impresso nella testa. E scopre pure il gusto di sentirsi con gli stivali ben piantati a terra. "Sono molto contento – ha detto - di poter chiudere così una stagione come questa con una sorpresa dell'ultimo minuto. Debuttare in MotoGP è il sogno di ogni ragazzo che aspira a diventare pilota. In più, poter guidare la moto Campione del Mondo per le ultime due gare del 2025 rende tutto ancora più emozionante. Sarà una grande scommessa, non ho aspettative. Prenderò questa esperienza con calma, soprattutto perché finora ho potuto provare la Desmosedici GP solo a Jerez. Detto questo, sono sicuramente motivato a fare bene e a dare il massimo. Grazie a Ducati e Ducati Corse per la fiducia, a Claudio Domenicali, Gigi Dall’Igna, Mauro Grassilli, Davide Tardozzi, Stefano Martinelli e Serafino Foti per avermi fatto sentire il loro pieno supporto e al Team Aruba.it Racing, con cui abbiamo chiuso una stagione da protagonisti".