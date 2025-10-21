Toprak, Bulega (figlio e padre), Sofuoglu e un invito: innamoratevi di questa SBK fatta ancora di scusa, grazie, vergogna e potente umanità

Già domenica pomeriggio, con un abbraccio in pista e parole sussurrate da casco a casco, i due diretti protagonisti, Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu, avevano chiarito tutto. Poi c’è stato chi ha voluto comunque montarci qualcosa sopra e il pilota italiano, in quella giornata, ha douto pure muoversi scortato per le minacce (addirittura di morte) di alcuni tifosi turchi. Cose che possono succedere? Sì, ma che non devono. E in SBK, contrariamente a quanto accade in MotoGP, si è agito invece che stigmatizzare e basta, partendo proprio da quelli che hanno vissuto tutto sulla loro pelle. “C’era solo TNT sport come tv – ha detto Bulega – e ho quindi approfittato di loro per scusarmi subito pubblicamente, visto che Toprak e il suo staff, giustamente, mi avevano detto che avrebbero preferito aspettare la fine di Gara2 per un chiarimento faccia a faccia”.

La sera, in sala stampa, Toprak Razgatlioglu ha poi spiegato che quel chiarimento c’era stato, che restavano le considerazioni sull’errore e che, tra lui e il suo avversario più difficile, era già tutto a posto. Con stima immutata. Con affetto rimasto uguale. Ma c’è stato comunque chi non ha smesso, soprattutto sui social. E Nicolò ha pubblicato un ulteriore post che è un manifesto di sportività, ma pure di umanità. Non lo stiamo a trascrivere, ma è qua sotto. Trascriviamo, invece, la risposta a quel post di Kenan Sofuoglu, ex pilota e pure, in qualche modo, padre professionale di Toprak Razgatlioglu. Perché è uno sempre un po’ spavaldo, sempre un po’ così, e invece questa volta è stato da incorniciare.