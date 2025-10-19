La sabbia e la ragione: Pecco Bagnaia nella domenica di Phillip Island ha fatto quello che (non) gli chiedete da sempre. Ma così è da matti…

Sì, non alza la voce. Sì, ha bisogno che sia tutto perfetto (e quando lo è, come l’anno scorso, ha pure la colpa di non accontentarsi). Sì, non sembra uno a cui si tappa la vena nella maniera più nota agli appassionati. Sì, non sta a rialzare la moto quando cade perché riesce sempre a essere abbastanza lucido da capire che quasi sempre non serve a niente. E ha pure un po’ quella “spocchia” del nobile che non necessariamente è un difetto e che, piuttosto, è tipica di chi non ha dovuto vendersi un rene per inseguire il sogno di fare il pilota e a scuola, magari, c’è andato un pochino di più e meglio di altri suoi colleghi. Tutta roba che nelle corse è vista quasi come una colpa, con Bagnaia che, diciamolo chiaramente, è sempre stato additato come uno che non arriva. Che non emoziona. Che non parla alla pancia. Come se gli si chiedesse, ma senza chiederglielo veramente, di dover essere pronto pure a farsi pur di non passare per un perfettino.

Il tempo e le vittorie hanno aiutato un po’ a smorzare tutto questo, ma adesso che è arrivata la stagione terribile è ritornato tutto prepotentemente, con tanto di referti da luminari della psicologia e della psichiatria, sul tavolo degli argomenti. E persino sul tavolo delle motivazioni con cui alcuni arrivano a giustificare una annata così difficile. Certo, Marc Marquez nel box non ha aiutato, così come non aiutano frasi tipo quella pronunciata recentemente da Dall’Igna (“Marc mi ha semplificato la vita”), ma discutere il talento di un tre volte campione del mondo è roba per chi non vuole vedere la realtà, così come mettere in discussione la fame - di un pilota che prima correva per vincere e oggi correrebbe per fare polemica – è pretestuoso oltre che superficiale. Quella moto, tra le sue mani, su alcuni circuiti non sta ferma e lo dice anche un video di questa mattina che circola sui social. C’è qualcosa di anomalo raccontato dai dati stessi e nessuno, Pecco per primo, ha mai creduto davvero alle tante boiate che si leggono sui presunti complotti di Ducati.