Phillip Island: Marco Bezzecchi che vince la Sprint col gabbiano kamikaze è splatter? Sì, ma Ducati, Bagnaia e Pirro ultimissimi è tremendo horror

“Marco oggi era imbattibile – ha ammesso Fernandez prima del podio – Sono molto contento per me, per la squadra, per tutte le persone che non hanno mai smesso di crederci. E’ un grande risultato e quando il Bez mi ha passato ho pensato solo alla sopravvivenza: qui non è facile portare la gomma fino in fondo. Ero molto rilassato sulla moto, non volevo fare errori, ho dimostrato a tutti il mio passo. Per quanto ci riguarda siamo entrati in una serie positiva e adesso dovremo solo essere bravi a restarci”. Fernandez è consapevole che domani, con Bezzecchi che dovrà scontare due long lap penalty dopo l’incidente di Mandalika con MarcMarquez, potrebbe ritrovarsi tra le mani qualcosa che a inizio stagione sarebbe stato impensabile per lui e la sua squadra. “Questo uno due – ha aggiunto Fabiano Sterlacchini – dimostra che abbiamo realizzato una grande moto e che il lavoro fatto in Aprilia sta pagando”.