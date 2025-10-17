Che vento soffia a Phillip Island? Alex Marquez vede Di Giannantonio più di Bezzecchi. E Quartararo zitto zitto…

Se è vero, infatti, che Marco Bezzecchi è sembrato imbattibile in questo venerdì, secondo Alex Marquez il favore del pronostico ce l’ha qualcun altro che guida una Ducati e che è rimasto un po’ più nascosto: Fabio Di Giannantonio. Non solo perché Bezzecchi dovrà scontare due long lap penalty che condizioneranno inevitabilmente il suo GP, ma anche per ciò che ha notato oggi in pista e poi analizzando i dati nel box. “In termini di ritmo – ha detto il più piccolo dei fratelli di Cervera dopo il quinto tempo di oggi - penso che Diggia sia stato un po' più veloce di Bezzecchi e di tutti gli altri. È vero che nel time attack Bezzecchi e anche Raúl Fernández sono stati super veloci e che le Aprilia sembrano essere molto veloci in alcune curve, così come è vero anche che Bezzecchi qui andava molto forte anche con la Ducati, ma penso che sul passo Di Giannantonio possa essere pericoloso”.

Parole, quelle di Alex Marquez, che probabilmente avranno portato il Diggia a toccare qualunque cosa di ferro avesse a tiro, con il 49 che ha sì ammesso di aver avuto una buona giornata, ma preferendo poi parlare del lavoro che manca e pure di un piccolo bilancio sulla stagione che è stata. In questo weekend siamo andati in una direzione un po’ più specifica- ha detto il pilota romando del Team Pertamina Enduro VR46 - tutto il lavoro svolto ha funzionato bene, ma vedremo domani. Dobbiamo continuare a lavorare perché, al momento, siamo ancora un po' lontani da Bezzecchi, soprattutto sul giro secco. Mi aspettavo di trovarmi con più facilità e costanza come rendimento in questa stagione, ma la GP25 ha un po’ meno feeling sull’anteriore e questo non mi ha aiutato, in particolare nei cambi di direzione. Sì, mi aspettavo qualcosa di più anche dai risultati, ma, in termini di prestazioni e di affiatamento con la squadra, sono comunque contento di quello che abbiamo costruito e di come lavoriamo durante il weekend".