Sì, Ducati a Phillip Island può trasformare la sf*ga in opportunità e asfaltare i guai di Pecco Bagnaia (che l’ha anche chiesto)

Nel caso specifico il lavoro da fare potrebbe essere proprio quello di capire una volta per tutte quali sono le caratteristiche della Desmosedici GP26 che non mettono Bagnaia nella condizione di andare forte. Superare quei problemi significherebbe anche spazzare via una volta per tutte tutti i dubbi di e su Pecco Bagnaia, ma anche l’infinito chiacchiericcio che ormai si fa sul rapporto che c’è tra il campione italiano e la Ducati e su quanto sia pensabile davvero di poterli vedere ancora insieme oltre il 2026. Da una parte come dall’altra hanno sempre ribadito in ogni occasione possibile di non nutrire alcun dubbio l’uno verso l’altro e adesso che Pecco potrà avere tutta la Ducati per sé c’è l’occasione di raddrizzare una stagione. E non è, chiaramente, ai risultati che ci si riferisce, anche se c’è ancora un terzo posto in classifica generale da difendere. Chiudere la stagione avendo ritrovato il feeling significherebbe aver quasi vinto un mondiale per come si sono messe le cose quest’anno per Pecco Bagnaia e, soprattutto, significherebbe poter pensare di lavorare con maggiore fiducia al 2026.

In fondo, Pecco Bagnaia chiede solo una cosa: ritrovare le sensazioni di Motegi, l’unico circuito in cui s’è sentito veramente a suo agio con la moto in tutto il 2025. “Arriviamo a questa gara – afferma nel consueto comunicato stampa del mercoledì - dopo un weekend complicato, stiamo lavorando sodo per capire esattamente cosa è successo a Mandalika. L’obiettivo è tornare ad avvicinarci alle stesse sensazioni che avevamo in pista a Motegi. Phillip Island è un circuito spettacolare, lascia senza fiato soprattutto in sella ad una moto performante come la MotoGP. È davvero bello e regala gusto! Negli ultimi anni sono sempre stato veloce e costante qui, anche se la vittoria mi è sfuggita”.