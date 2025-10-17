Due re, nessun pretendente al trono: è vero che il dominio di Sinner e Alcaraz è un “allarme” per il tennis, come dice Bertolucci?

A ogni latitudine, da New York a Riyad, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominano. Il tennis è nelle loro mani e al Six Kings Slam in Arabia Saudita lo hanno dimostrato ancora una volta. In finale, a giocarsi l’assegno da sei milioni di dollari messo in palio per il vincitore, ci sono ancora una volta loro due. L’azzurro ha battuto prima Stefanos Tsitsipas in meno di un’ora e mezza con un seco 6-3, 6-2, per poi superare Novak Djokovic in semifinale. Il serbo ha detto chiaramente che contro Jannik non aveva scampo: “Sinner è come un treno in corsa, spacca la palla. Ho cercato di resistergli ma è stato troppo forte”. I suoi 38 anni, nelle fasi finali dei tornei, contro atleti come i primi due del ranking sono praticamente una condanna. Ma il carattere lo ha reso il campione che è: “Ho il corpo che ho, sono felice di tutto quello che ho ottenuto, mi piacerebbe avere ancora un anno per provare a dar fastidio a Jannik e Carlos, continuerò a sfidarli”. Alcaraz, invece, ci ha messo un’ora e dieci minuti per regolare Taylor Fritz, il numero quattro del ranking Atp: 6-4, 6-2. Anche questo un match senza storia.