Il venerdì di Phillip Island? Marco Bezzecchi ingiocabile anche mezzo rotto (e in Aprilia si rischia una malsana idea). Pecco Bagnaia bene solo al mattino e con una richiesta…

Il riferimento, è chiaro, è alla penalità che Bezzecchi dovrà scontare domenica e pure al sogno buttato da là da un po’ tutti i commentatori sulla possibilità che un Bez così carico e così veloce a Phillip Island possa addirittura pensare di mettere gli stivali in testa a tutti nonostante quei cinque secondi e poco più che dovrà necessariamente lasciare sull’asfalto. E’ chiedergli troppo? Sicuramente sì e Bonora, che è un ingegnere, chiede di stare con i piedi per terra. Però il fatto che si possa sognare l’impresa serve a far capire quanto Bezzecchi, almeno in questo venerdì, sia risultato di gran lunga superiore a tutti gli altri. Anche il passo, oltre il giro record, è stato stratosferico. Tanto che, tra chi sogna l’impresa eroica, non sono mancati anche quelli che invece l’hanno buttata a ridere: se Marco Bezzecchi da mezzo rotto e tutto acciaccato come è va così forte, allora in Aprilia potrebbero pure pensare di pestarlo all’inizio di ogni settimana di gara. E’ chiaro che non lo farebbero mai e, anzi, è ancora più chiaro che un Bez così se lo abbraccerebbero ogni secondo. Per quello che fa. Per come lo fa. Per la responsabilità che s’è messo sulle spalle e per il professionista che si sta dimostrando dopo che in Aprilia c’era arrivato, inutile nasconderlo, come il secondo del campione del mondo Jorge Martin. Vuole il terzo posto in classifica generale e non lo nasconde.

“La moto va forte, la schiena molto meno – ha scherzato nelle interviste l’italiano – Non è particolarmente limitante nella guida, ma il dolore lo sento, comunque adrenalina e antidolorifici aiutano. Vedremo come andrà, perché chiaramente questo è solo il primo giorno, ma darò il massimo come sempre. La penalità? Bisogna solo accettarla e scontarla, a Mandalika ho commesso io l’errore perché, arrivando tardi sullo schieramento, mi sono dilungato nelle operazioni di partenza e ho perso concentrazione. Comunque oggi ho avuto buone sensazioni e questo deve renderci solo più positivi, per tutto il resto, compresa la scelta delle gomme, lavoreremo nel box per capire cosa sarà meglio fare”.