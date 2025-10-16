La clemenza non è di questo Mondiale? Il crash con Marc Marquez costa caro a Marco Bezzecchi: “rispetto e accetto, mi dispiace, ma…”

C’è, quindi, come anche tanti altri piloti hanno segnalato, un tema sicurezza che dovrà essere valutato a Mandalika come in altri circuiti, con Bezzecchi che torna a raccontare anche la dinamica di quanto accaduto. “Non mi aspettavo di essere così veloce in quel punto – ha spiegato -purtroppo ho commesso un errore di valutazione. Ho cercato di evitare il contatto come potevo, ma purtroppo non ci sono riuscito e ho toccato un po' la parte posteriore della moto di Marc. Mi dispiace. Di certo non volevo scontrarmi con nessuno e non volevo rovinare la gara né a me né a nessun altro. Tra l’altro, quando sono finito nella ghiaia, sono caduto anche io e mi sono fatto male".

Sì, Marco Bezzecchi a Phillip Island dovrà fare i conti, oltre che con le solite difficoltà di un week end di gara e una pesante sanzione, anche con una forma fisica che risente del gran botto fatto quindici giorni fa. La botta, soprattutto alla schiena, è stata grossa e il Bez ha anche raccontato che per qualche istante ha fatto fatica a respirare e anche a muoversi. “Qui fa un po’ più freddo – ha aggiunto – magari per il dolore fisico non è un bene, la lo è per tutto il resto”. Il pilota Aprilia è consapevole di essere a soli venti punti da quel terzo posto in classifica generale che potrebbe essere il coronamento perfetto della sua stagione con Aprilia. “Darò tutto come sempre – ha detto ancora – sarà importante ottenere il massimo da ogni momento in pista”.