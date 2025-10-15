Mercedes e Toto Wolff mantengono la promessa: Kimi Antonelli e George Russell confermati per il 2026. Sarà la coppia da battere?

Prima, però, tocca finire nel migliore dei modi un 2025 che ha visto la W16 tornare ad essere protagonista, staccando Ferrari e riportandosi seconda nel Mondiale costruttori. E a confermarlo è in primis Antonelli: “Sono super entusiasta di continuare con il team. Ho imparato tantissimo nel mio primo anno in Formula 1, sia nei momenti positivi che in quelli più difficili”, ha affermato Kimi, che ha poi ringraziato la squadra della fiducia e dichiarato di voler chiudere al meglio proprio il proprio anno d'esordio. “Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota ma anche come uomo squadra. Voglio ringraziare Toto e tutti a Brackley e Brixworth per il loro continuo supporto e la fiducia in me. Ora il nostro obiettivo è chiudere bene questa stagione e conquistare il secondo posto nel Mondiale Costruttori, prima di concentrare tutta la nostra attenzione sul 2026. Ci sono ancora molte cose da ottenere in queste ultime sei gare e daremo il massimo”.