“Marc Marquez come Ayrton Senna”: Carlos Sainz parla chiaro, più di chiunque altro. E non conta solo il nono titolo Mondiale conquistato

Da quel giorno un calvario durato tre anni prima di lasciare la Honda e abbracciare il progetto Gresini, la prima pagina di un nuovo capitolo che lo ha portato ad essere todo rojo, come dice lui, un nuovo inizio che non solo lo ha fatto vincere, ma dominare. Una storia del genere non si può dimenticare e Carlos lo riconosce dopo aver parlato del Motomondiale come uno dei suoi grandi interessi al di fuori delle ‘sue’ gare: “La MotoGP, ad essere onesti, è molto competitiva”, ha spiegato l’attuale pilota Williams ed ex Ferrari in un’intervista al podcast El Partidazo di COPE. “È vero che Marc ha dominato, quando si tratta di pole position e di vincere le gare lui è il numero uno. Per me Marc Marquez è l'Ayrton Senna della MotoGP”, ha sottolineato poi con enfasi, mettendo al pari il fenomeno di San Paolo con quello di Cervera, entrambi tra i piloti più leggendari dei rispettivi sport.

“Forse non ce ne rendiamo conto vivendo nel presente, ma il giorno in cui Marc Marquez si ritirerà e gli anni passeranno tutti lo ricorderanno come il più simile o il più carismatico, perché ora è qualcosa di simile ad Ayrton Senna in Formula 1. E da qui vorrei anche congratularmi con lui e fargli i complimenti perché ha avuto un anno fantastico e ha molto merito per questo ritorno alla vittoria. Ha fatto un grande ritorno”.