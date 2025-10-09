La tripla crisi di Ferrari: gli scontri interni in Formula 1, Elkann se ne lava le mani e la prima elettrica fa crollare le azioni

Premesso che l’occasione non si prestava a parlare dei problemi, quanto più della “missione” del marchio Ferrari, un segnale poteva essere mandato perché, se è vero che le corse definiscono il Dna della Scuderia di Maranello, è in quelle stesse corse che ormai non si vince un titolo da diciotto anni. E sono altrettanti gli anni in cui l’appuntamento con la vittoria, quantomeno in maniera costante gara dopo gara, viene rimandato.

Leggermente più diretto è stato l'amministratore delegato Benedetto Vigna che, dopo aver enfatizzato quanto detto da Elkann – “Il posizionamento unico di Ferrari nasce dall'incontro di heritage, tecnologia e racing –, parlando dell’attività in pista ha affermato: “L'ultima volta ci siamo presi l'impegno di vincere nelle corse. Ci siamo riusciti con la 499P nell'Endurance, ma in Formula 1 dobbiamo migliorare. Dobbiamo vincere perché lo dobbiamo ai nostri fedeli tifosi in tutto il mondo”. A vedere la stagione 2025, però, c’è bisogno di tornare a lottare tutti insieme ancor prima che a vincere perché, quella vista finora, è una squadra divisa, in cui sembra mancare una visione comune. I piloti dicono una cosa, il team principal un’altra e la dirigenza, un po’ come un’entità a sé, un’altra ancora.