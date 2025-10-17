Vi era mancata la F1? Ad Austin è già drama con Ferrari protagonista: Hamilton allontana le voci su Horner, Vasseur si difende. Antonelli si gode il rinnovo, Max…

Chi invece al COTA ci arriva con il sorriso, oltre che con un bel cappello da cowboy, è Kimi Antonelli, fresco di rinnovo con Mercedes per il 2026. Una conferma che, dopo un periodo complicato, l’italiano si gode tutta: “Il team è sempre stato molto chiaro sui propri piani e su ciò che voleva fare, quindi non sono mai stato davvero preoccupato, ma è sempre bello avere la conferma. Soprattutto, con tutti gli alti e bassi, specialmente nei periodi difficili, inizi a dubitare un po’. Ma la squadra è sempre stata molto aperta nel dire che voleva continuare con me, soprattutto per il prossimo anno. Sono davvero felice, anche se lo sapevo già, mi sento comunque un po’ più rilassato. Ora so con certezza che avrò un sedile per il prossimo anno”.

Nel comunicato diffuso da Mercedes si parla soltanto di 2026, ma i piani sembrerebbero orientati anche al futuro più lontano: “Io corro anno per anno e cerco sempre di ottenere i migliori risultati possibili. Con il team vogliamo lavorare insieme anche in futuro, non solo il prossimo anno, ma io come pilota devo comunque fare bene. Il loro piano è di continuare con me anche oltre il 2026 ma io devo fare la mia parte, devo ottenere risultati e dare il massimo, soprattutto l’anno prossimo. Avrò già un anno di esperienza e ci sarà un nuovo regolamento per tutti, quindi grandi opportunità. Se avremo una buona macchina sarà davvero importante massimizzare i risultati, specialmente se voglio mantenere il sedile per il 2027 e oltre”.