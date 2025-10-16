Il dottor Charte le ha cantate su Marc Marquez: “si rischiano effetti duraturi”. Intanto Pecco Bagnaia: “A Motegi tutti su Marc, eppure…”

Servirà a maggior ragione, quindi, un Pecco Bagnaia assolutamente ritrovato e che avrà potuto mettersi alle spalle tutte le noie di questa stagione. “Io so di non aver dimenticato come si fa – ha detto pecco ieri nella sala stampa di Phillip Island - Ho dato spiegazioni tutto l'anno e sono stanco di parlare dell'aspetto tecnico, ma quello che è certo è che non ho mai avuto questo tipo di problemi dal 2022, quando ho iniziato a guidare la moto ufficiale. Anche nel 2023, quando il freno motore premeva sull'anteriore, le mie sensazioni erano le stesse. Questa è un'altra cosa: è una questione di come funziona la moto. La stessa moto ha funzionato molto bene a Motegi, e la settimana successiva, in Indonesia, non ha funzionato. È questo che dobbiamo capire”.

Ora bisognerà capirlo non solo per rimettere un campione nelle condizioni migliori per poter esprimere il proprio talento, ma anche per pianificare il futuro, visto che l’impressione è che si rischia davvero di dover aspettare il 2026 per poter contare di nuovo su Marc Marquez. Con Bagnaia che, comunque, anche ieri – rispondendo a chi gli faceva notare che ora gli ingegneri Ducati saranno tutti per lui - ha voluto ribadire la sua piena fiducia nella squadra, spiegando che non è questione di “trattamento nel box” e che l’aspetto psicologico o i sospetti su rapporti ormai logori non c’entrano niente con i problemi che ha in pista. “Penso che a Motegi tutti fossero concentrati su Marc per il titolo – ha tagliato corto - eppure io ho vinto entrambe le gare. Quindi no, non credo che sia questo il problema. Il problema è come sta andando la moto”.