Sicuri che a Bulega interessi la Ducati di Marc Marquez? Nicolò resta freddo e ringhia in faccia a Toprak nel venerdì di Jerez

Da una parte Nicolò che vuole stare sul presente, quindi, e dall’altra Ducati che potrebbe avere fretta di capire se ci sarà o meno la possibilità di affidare (almeno in Portogallo) la Desmosedici di Marc Marquez a Bulega. Magari sperando di riavere Marc a Valencia, più per l’importante test che anticiperà il 2026 che per il fine settimana di gara. "Penso che nella vita ci siano degli obiettivi – ha detto da Phillip Island Davide Tardozzi - Marc aveva l'obiettivo di vincere il campionato e l'ha raggiunto, quindi al momento non c'è bisogno di affrettare le cose. Abbiamo bisogno che Marc sia in forma e vedremo a poco a poco come evolverà la sua situazione". Chi si è sbilanciato un po’ di più su quando e come Marc Marquez potrà tornare è Mauro Grassilli, che poi non ha nascosto anche che in Ducati si sta pensando a Nicolò Bulega per il prossimo futuro.

"Su Marc – ha spiegato - ci aspettavamo che potesse essere una situazione del genere perché ce lo avevano comunicato fin dall'inizio. Purtroppo è andata peggio di quanto ci aspettassimo. Vedremo il prosieguo della riabilitazione, ma confermo che pensare di vederlo a Valencia non è pensare qualcosa di impossibile. Nicolò Bulega? Ci abbiamo pensato, ma l’obiettivo era quello di far concentrare Nicolò nel mondiale SBK. Stiamo valutando l’ipotesi di farlo venire con noi a Portimao, ma ci sono alcuni aspetti da analizzare bene: non conosce né la moto, né le gomme. Bisognerebbe organizzare un test per fargliela provare prima di farlo partecipare ad un Gran Premio" E’, probabilmente, anche il paletto che lo stesso Bulega ha messo prima di dire sì o no a un suo debutto anticipato con la Desmosedici. E il test, almeno secondo quanto riferito da Sky, in Ducati lo starebbero organizzando davvero: forse già mercoledì e proprio a Jerez, sullo stesso circuito in cui Bulega proverà l’ultimo assalto alla leadership di Razgatlioglu in Superbike in questo fine settimana.