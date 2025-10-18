Ad Austin la prima zampata è di Max Verstappen, che batte le McLaren e lancia un altro segnale in ottica Mondiale. Hulkenberg fa un altro capolavoro, malissimo la Ferrari

“Sono state delle buone qualifiche, tutti erano vicini e noi abbiamo cercato di mettere tutto insieme alla fine” ha spiegato sorridente una volta sceso dalla sua RB21. “Mi aspetto una battaglia dura nella Sprint, ma è quello che si vuole vedere. Il vento è forte, è facile uscire di pista e commettere errori. Cercheremo di fare una bella partenza e poi di avere un buon ritmo”. Alle spalle dei primi tre, poi, l’altra sorpresa di giornata: Nico Hulkenberg piazza la sua Sauber in quarta posizione, bissando la super prestazione fatta vedere nelle Fp1. Quinto George Russell, sesto un intramontabile Fernando Alonso mentre settimo è Carlos Sainz. Malissimo, invece, la Ferrari: Hamilton è ottavo a quasi un secondo da Verstappen, Leclerc decimo anche alle spalle di Albon. Un fine settimana partito in salita e continuato anche peggio, con già la necessità di dover rimediare a un venerdì da dimenticare. Eliminati al termine della SQ2, invece, Antonelli, Hadjar, Gasly e Stroll, mentre allo scadere della SQ1 era toccato a Bearman, Colapinto, Tsunoda, Ocon e Bortoleto, addirittura senza alcun tempo.