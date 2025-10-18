Ducati, Pirro e Bagnaia hanno dimostrato che Marc Marquez è (quasi) come Michele di Ecce Bombo: lo si nota di più quando non c’è. E le parole di Pecco…

Per trovare la prima, oggi, bisogna scorrere la classifica fino al quinto posto di Fabio Di Giannantonio. E sarà anche vero che Fermin Aldeguer ha vinto a Mandalika (con Bezzecchi che s’era autoeliminato) e che Alex Marquez è saldamente secondo in classifica generale, ma non si può non considerare che i due del Team Gresini guidano una Desmosedici GP25. Con la GP25, a quanto pare, riesce a andarci veramente forte solo Marc Marquez. Chi lo ha detto chiaramente è un sempre più cupo e ingrigito Pecco Bagnaia, che ha anche rimediato una penalità dopo l'episodio del mattino con Marco Bezzecchi che gli costerà tre posizioni in griglia nella gara lunga di domani (posticipata alle 6 e non alle 5, orario italiano). “Penso che se Marc fosse stato qui – ha detto in sala stampa - sarebbe salito sul podio”. Mascherando probabilmente i limiti di una moto che invece ci sono e sono anche più consistenti di quanto si potesse pensare.

Sì, Phillip Island non è un tracciato per staccatori e favorisce le moto che vanno forte in percorrenza, ma questo non basta a giustificare due Desmosedici ufficiali rispettivamente penultima e ultima, con un bel po’ di secondi di svantaggio persino (con tutto il rispetto, sia inteso) da Somkiat Chantra. “In questo momento – ha detto ancora Pecco - siamo concentrati sul capire cosa non funziona. Perché la nostra moto è forte, ma qui, per qualche motivo, entrambe le mie Desmosedici non funzionano normalmente. Dobbiamo capire il motivo. Onestamente, finire la stagione in questo modo è dura. Fortunatamente, Motegi ci ha dimostrato che in una situazione normale possiamo lottare e dobbiamo capire perché è successo solo in Giappone. In teoria, tutto dovrebbe essere uguale, quindi ci manca qualcosa. La moto è la stessa che era in Indonesia, ma ha funzionato normalmente solo a Motegi. Perché? La squadra sta cercando di scoprirlo”.