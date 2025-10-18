Ducati, Pirro e Bagnaia hanno dimostrato che Marc Marquez è (quasi) come Michele di Ecce Bombo: lo si nota di più quando non c’è. E le parole di Pecco…

18 ottobre 2025

Ducati del team Lenovo penultima e ultima nella Sprint di Phillip Island, con un distacco siderale dal vincitore e tanti interrogativi nella testa. Pecco Bagnaia (penalizzato anche di tre posizioni in griglia nella gara di domani per aver ostacolato Marco Bezzecchi) in sala stampa non punta il dito contro nessuno, anzi, ma ribadisce che entrambe le sue moto hanno dato problemi sul tracciato australiano: “I dati lo mostrano chiaramente”. Il punto, però, è che senza Marc Marquez è emerso ciò che ormai in molti sospettavano…

Ricordate Ecco Bombo? E, per la precisione, la scena in cui Nanni Moretti, Michele in quel film, si chiede se lo si noterebbe di più andando a una festa o non andando? Ecco, esattamente a quella scena viene da pensare ripercorrendo i primi due giorni di Ducati a Phillip Island e leggendo le dichiarazioni dei piloti dopo la Sprinti di oggi in cui Pecco Bagnaia e Michele Pirro hanno chiuso rispettivamente ultimo e penultimo, con oltre 30 secondi di distacco dal vincitore Marco Bezzecchi, con la stessa Ducati rossa con cui Marc Marquez ha massacrato questa stagione, vincendo ovunque e senza appello. Ecco, se pensavate che Marc Marquez lo si notasse di più quando c’è, a Phillip Island il Team Lenovo ha dimostrato l’esatto contrario: lo si nota di più quando non c’è. Al punto che sono bastati due fine settimana per avere la certezza di qualcosa che, in verità, in molti sospettavano: la Ducati Desmosedici non è più la moto perfetta con cui vincerebbe chiunque.

Per trovare la prima, oggi, bisogna scorrere la classifica fino al quinto posto di Fabio Di Giannantonio. E sarà anche vero che Fermin Aldeguer ha vinto a Mandalika (con Bezzecchi che s’era autoeliminato) e che Alex Marquez è saldamente secondo in classifica generale, ma non si può non considerare che i due del Team Gresini guidano una Desmosedici GP25. Con la GP25, a quanto pare, riesce a andarci veramente forte solo Marc Marquez. Chi lo ha detto chiaramente è un sempre più cupo e ingrigito Pecco Bagnaia, che ha anche rimediato una penalità dopo l'episodio del mattino con Marco Bezzecchi che gli costerà tre posizioni in griglia nella gara lunga di domani (posticipata alle 6 e non alle 5, orario italiano). “Penso che se Marc fosse stato qui – ha detto in sala stampa - sarebbe salito sul podio”. Mascherando probabilmente i limiti di una moto che invece ci sono e sono anche più consistenti di quanto si potesse pensare.

Sì, Phillip Island non è un tracciato per staccatori e favorisce le moto che vanno forte in percorrenza, ma questo non basta a giustificare due Desmosedici ufficiali rispettivamente penultima e ultima, con un bel po’ di secondi di svantaggio persino (con tutto il rispetto, sia inteso) da Somkiat Chantra. “In questo momento – ha detto ancora Pecco - siamo concentrati sul capire cosa non funziona. Perché la nostra moto è forte, ma qui, per qualche motivo, entrambe le mie Desmosedici non funzionano normalmente. Dobbiamo capire il motivo. Onestamente, finire la stagione in questo modo è dura. Fortunatamente, Motegi ci ha dimostrato che in una situazione normale possiamo lottare e dobbiamo capire perché è successo solo in Giappone. In teoria, tutto dovrebbe essere uguale, quindi ci manca qualcosa. La moto è la stessa che era in Indonesia, ma ha funzionato normalmente solo a Motegi. Perché? La squadra sta cercando di scoprirlo”.

Domande che ormai sono un’ossessione per Pecco Bagnaia e che dovrebbero esserlo (e probabilmente lo sono già) anche per Gigi Dall’Igna e tutta Ducati. Solo che adesso, con Marc Marquez fuori dai giochi, lo schiaffo fa ancora più male perché è più evidente quanto e come, ormai, gli altri (e soprattutto Aprilia) siano arrivati. “Le mie sensazioni – ha detto ancora Bagnaia - sono peggiorate col tempo. Prima non ero contento perché non potevo lottare, ma solo seguirli, però la moto si comportava in modo simile a quella del 2024. Da Le Mans, e poi in Austria, tutto è peggiorato".

Un tracollo che, per quanto se ne dica, non può essere considerato solo psicologico e solo frutto della testa di un campione travolto dal talento del suo nuovo compagno di squadra. C’è altro e questo “altro” va indagato non tanto per scongiurare figuracce, ma per presentarsi al via della prossima stagione con un quadro chiaro di quello che servirà a Pecco per performare e di come dovranno essere eventualmente portati avanti due sviluppi della Desmosedici. “È complicato spiegare cosa è successo qui, mi sembrava di essere il passeggero della mia moto – ha concluso Pecco tornando a analizzare la Sprint di Phillip Island - i dati mostrano molto chiaramente che la moto si muoveva molto, ma non sappiamo perché. Non so quante volte hanno provato a trovare una soluzione quest'anno, ma abbiamo capito che non è qualcosa di legato all'assetto o all'elettronica. È altro e stiamo cercando di capire di cosa si tratta. In qualifica ho iniziato a notare qualcosa di strano, e nella Sprint, di nuovo, non riuscivo a guidare la moto. Ancora una volta, ero solo un passeggero, cercavo solo di gestire e spesso dovevo chiudere il gas in uscita di curva. Sì, è strano".

