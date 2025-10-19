Lo spagnolo, pupillo di Massimo Rivola (che non ha mai voluto che fosse in discussione neanche quando nessuno si spiegava perché Fernandez fosse ancora in MotoGP), s’è regalato la realizzazione del sogno di tutta una vita e contestualmente h regalato a Aprilia la trecentesima vittoria e al Team Trackhouse una vittoria in MotoGP già al secondo anno dall’esordio (oggi gode pure Liberty Media, ndr). “Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto – è stato tutto ciò che Fernandez è riuscito a dire al parco chiuso, sopraffatto dall’emozione - è il risultato di un duro lavoro. Sappiamo che qui il difficile sarebbe stata la gestione e è quello che sono riuscito a fare, soprattutto negli ultimi cinque giri".

Dietro allo spagnolo di Trackhouse, che ha così confermato anche la crescita tecnica di una Aprilia che ormai ha nulla da invidiare alla Ducati, s’è piazzato Fabio Di Giannantonio. Con una gara normale? No, neanche la sua è stata una gara normale, visto che il Diggia è scattato dalla decima casella in griglia, costruendo la rimonta giro su gir, con un paio di sorpassi da straccio di licenza su Pedro Acosta prima e Alex Marquez poi, e salvando il fine settimana di una Ducati letteralmente assente con i suoi piloti ufficiali (Pecco Bagnaia è caduto con la sua Desmosedici ballerina mentre era a caccia della decima posizione). “Sono a pezzi, oggi ho pure la febbre – ha confidato il pilota romano del Team Pertamina Enduro VR46 nel retropodio, dopo aver raccontato tutta la sua gioia nell’intervista a caldo nel parco chiuso - Ogni volta che veniamo qui è sempre un weekend magico e in questo modo è ancora più dolce. Resta una parte più agrodolce: abbiamo perso la possibilità di vincere sbagliando la qualifica. Noi però non molliamo e andiamo avanti”.