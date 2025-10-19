Valentino Rossi, sei magia! Il Dottore (ri)conquista Indianapolis e vince la 8 Ore con la BMW realizzando l’ennesima impresa in carriera. Che spettacolo…

“Sono molto molto contento, è stata una bella gara”, ha commentato sorridente Valentino prima di salire sul podio. “Alla fine siamo stati molto fortunati ma queste sono le gare, per me vincere qui è speciale perché ci ho vinto con la MotoGP nel 2008. È qualcosa di fantastico e sono anche molto contento di aver aiutato Kelvin a vincere il titolo. Con il team abbiamo fatto un lavoro fantastico”. La BMW #46, infatti, ha tagliato il traguardo per prima dopo aver superato la gemella #777 con Raffaele Marciello alla guida, riuscendoci grazie a una strategia che ha previsto l’azzeramento del limite massimo di stint di 65 minuti, con un giro di anticipo rispetto alla concorrenza.

Di fatti, Marciello era in testa prima dell’interruzione con bandiera rossa, avvenuta a causa di un forte acquazzone quando mancavano 3 ore e 57 minuti, una sospensione che si è poi prolungata per diverse ore prima di rivedere le vetture tornare in pista. Due ore e mezza circa di stop, con l’azione ufficialmente ripresa a 1 ora e 31 dal termine seppur sotto regime di Safety Car e rimanendo poi neutralizzata fino alla ripartenza definitiva a 37 minuti dal termine.