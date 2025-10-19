Austin, Verstappen in versione pigliatutto si prende anche la pole position: battuto Norris, Ferrari reagisce con Leclerc. Piastri, continua l’incubo a stelle e strisce

Nessuna magia per Nico Hulkenberg, protagonista delle qualifiche Sprint, undicesimo e seguito dalla Racing Bulls di Liam Lawson e dalla Red Bull di Yuki Tsunoda che, come spesso ha fatto vedere questa stagione, fatica e tanto in qualifica. Pierre Gasly e Franco Colapinto non fanno meglio della quattordicesima e quindicesima posizione, seguiti da Gabriel Bortoleto ed Esteban Ocon che, proprio come successo ieri, finiscono staccatissimi dai rispettivi compagni di squadra. Chiudono il gruppo Alex Albon, sfortunato ad eccedere per pochi millimetri i limiti della pista durante il suo ultimo tentativo in Q1, che gli avrebbe permesso di superare il taglio, Lance Stroll e Isack Hadjar, finito in barriera pronti via. Dopo le sorprese del venerdì e l’inizio rocambolesco di giornata una cosa è certa: per battere questo Verstappen serve essere perfetti, cosa che, finora, la McLaren non ha fatto. La pressione nel box sale con i papaya consapevoli che, vista la classifica, Max non ha niente da perdere. Vuole soltanto vincere. E dalla pole position parte ancor più come il favorito.