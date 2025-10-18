Sì, è successo: delirio nella Sprint di Austin con Piastri che prende in pieno Norris mentre Max Verstappen riapre il mondiale

Distacco ancora ampio, servirebbero due zeri e altri cinque punti per pareggiare i conti, ma quando contro hai un cannibale come l’olandese tutto cambia: ha vinto a Monza, si è ripetuto a Baku e a Singapore è finito comunque davanti ai due papaya. Un trend in crescendo complice una Red Bull tornata a vita grazie agli aggiornamenti portati, mentre in McLaren tutto sembra andare per il verso sbagliato. Serve un’impresa, ma dopo la pole position di venerdì un altro segnale è stato lanciato: la lotta non è finita, anzi, è appena iniziata.

Una vittoria nella Sprint che Verstappen si è comunque dovuto sudare, forse più del previsto: dopo l’harakiri della prima curva na approfitta George Russell che passa in seconda posizione, mettendo pressione sull’olandese e attaccandolo, a posteriori in maniera azzardata, in staccata di Curva 12, finendo lungo e portando fuori anche la Red Bull #1. Da quel momento in poi è toccato amministrare, fino alla bandiera a scacchi, vista sotto Safety Car a causa dell’entrata folle di Stroll su Ocon che ha costretto i due al ritiro. Alle sue spalle finisce l’inglese, nonostante tutto ancora protagonista, mentre se nella qualifica Sprint la sorpresa è stata la quarta posizione di Nico Hulkenberg, nella garetta è il podio di Carlos Sainz con la Williams. Lo spagnolo si ripete dopo Baku, approfittando del caos al via e certificando la crescita del team di Grove.