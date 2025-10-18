Nicolò Bulega in Gara1 a Jerez è riuscito a farsi dimenticare! Rimandata la festa di Toprak (che ha un dubbio su Ducati)

Sul fatto che sarà battaglia fino alla fine, però, non ci sono dubbi. E s’è visto anche oggi, con un Nicolò Bulega che s’è portato sull’asfalto dell’Angel Nieto Circuit una ferocia impressionante. Partenza difficile e sportellate subito, ma giusto il tempo di un paio di curve, con il duello che finisce quando Toprak prova a forzare una staccata andando lungo e Nicolò si infila lasciando il turco a vedersela con Andrea Iannone. Libero dal traffico e con un passo superiore, il pilota Ducati ha preso margine e costruito una fuga che si definitiva, riuscendo letteralmente nell’impresa di farsi dimenticare dalle telecamere della regia internazionale, che tornano a inquadrarlo solo quando passa, venti giri dopo, sotto la bandiera a scacchi.

“Non sono totalmente contento – ha detto Bulega senza girarci troppo intorno una volta messo piede in sala stampa - sono felice per la gara, ma se riguardo la stagione non posso essere veramente contento. Penso a Assen e a Misano, ma più a quello che è successo a Assen. Domani vedremo a quanti punti arriverò da Toprak, aggiungendo i punti di Assen e qualcosa in più sarebbe stata un’altra storia. In ogni caso abbiamo fatto e stiamo facendo un gran lavoro e voglio ringraziare tantissimo Ducati, la squadra e tutte le persone che mi sono state vicine. Oggi? Oggi è sembrato facile, ma non è stato facile. La cosa più importante era mettere un gran distacco e poi gestire fino alla fine: ho cercato di non prendere rischi perché avevo un gran margine”.