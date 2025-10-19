Il botto, il cuore enorme di Bulega, Toprak che saluta la SBK da Campione del Mondo? No, ricorderemo un frame che asfalta l’idiozia di questa domenica a Jerez

Sì, nella disperazione di chi si ritrova a dover mettere tutto il cuore che aveva e anche qualcosa di più dentro una sola giornata, Bulega in Curva5, al primo giro della Superpole Race, dopo aver vinto senza storie Gara1 ieri, è entrato duro sul turco. Che aveva lasciato uno spazio. Ma che è andato a chiudere pur sapendo che, in fondo, gli sarebbe bastato anche lasciar andare l’italiano e limitarsi a seguirlo. Poesia e follia dello sport, poesia e follia di chi vive di competizione. Risultato? Toprak a terra e Nicolò primo dopo un long lap penalty inflitto dalla commissione gara, ma senza sorriso, mentre una manica di idioti, idioti veri, fischiava al parco chiuso, fischiava sugli spalti. Con tanto di insulti ai familiari che erano lì e l’augurio persino di “fare la fine di Marco Simoncelli”.

Bulega ha incassato limitandosi a spiegare, Toprak, senza dirlo, ha lasciato intendere che sì, un po’ s’è vergognato di alcuni che si dicono suoi tifosi. Ma sono le corse e non è una novità neanche questa, purtroppo. Nicolò ha chiesto scusa, spiegando che mai e poi mai gli è passato anche per una frazione di secondo in testa il pensiero di fare di proposito una cosa del genere. Toprak quelle scuse le ha accolte. E, poi, si sono ritrovati di nuovo in pista per Gara2. Uno sulla prima casella, l’altro sulla decima, con Bulega che a trenta secondi dal verde si gira anche a cercarlo con lo sguardo, come se non essere vicini non fosse una cosa normale per due che vicini, e distantissimi da tutti gli altri, ci stanno ormai da due stagioni. Con ventidue punti a separarli e la consapevolezza che per il turco sarebbe bastato non sbagliare. Non ha sbagliato. Anzi, ha costruito con pazienza una rimonta fino al terzo posto, mentre Nicolò Bulega andava di nuovo via da solo, riducendo a tredici quello svantaggio e maledicendo ancora quella maledetta giornata a Assen in cui la sua Panigale l’ha tradito sul più bello, rompendosi a pochi metri da punti certi e pesantissimi.