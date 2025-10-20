Aprilia is the new Ducati? Rivola, Sterlacchini, Brivio, Bezzecchi, Martìn e tutti, mentre altrove si vede ormai una luce sola…

I piloti? Un ragazzo giapponese, Ai Ogura, che ha esordito con grandi risultati prima di fare i conti con una serie di sfighe e poi lui, Raul Fernandez, quello che per tutti era l’eterna promessa non mantenuta. Quasi un beneficiato. Per tutti ma non per quel Massimo Rivola, grande capo di Aprilia nelle corse, che per lui s’è anche esposto. Lo stesso Rivola che ha voluto Fabiano Sterlacchini. Lo stesso Rivola che ha voluto Davide Brivio insieme al team satellite Trackhouse. Mettendo davanti, come sempre, l’umanità. Come ha fatto con Jorge Martin, coccolandolo anche quando chiunque l’avrebbe preso a schiaffi per i capricci che stava facendo, come ha fatto con marco Bezzecchi, spiegandogli da subito che lì, in Aprilia, nessuno sarà mai il secondo di nessuno, ma sempre la priorità di chiunque. Dentro un posto in cui l'inizio è sempre un abbraccio e la fine è sempre un "grazie".

Signori, è roba potente che adesso s’è tradotta anche in numeri sui display, con l’Aprilia RS-GP che, alla prima senza Marc Marquez in pista, s’è dimostrata la gran moto che è. E una Ducati che, invece, s’è scoperta come si scopre chi rimane nell’ombra appena va via l’accecante luce dell’unico capace di starci sopra. Aprilia is the new Ducati? Probabilmente sì. O, meglio, probabilmente no, perché Aprilia è Aprilia e ha quell’identità lì di chi nelle corse ci sta con i modi differenti. Cercando unicità anche mentre insegue risultati come tutti gli altri. E Massimo Rivola, oggi, non sembra neanche troppo spavaldo o troppo fiducioso quando afferma che Aprilia l’anno prossimo si giocherà il mondiale sia con Marco Bezzecchi che con Jorge Martin (che, si spera, nel frattempo, avrà anche lasciato a casa tutte le sfortune che lo hanno inseguito in questo 2025).