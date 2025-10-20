Signori, per questo Verstappen non bastano 90 minuti di applausi! Ad Austin un capolavoro, e Piastri è sempre più vicino. Leclerc, chapeau…

Ad Austin, però, c’è spazio anche per l’ennesima prestazione straordinaria di Charles Leclerc: il monegasco è terzo al traguardo, beffato a cinque giri dal termine da Norris dopo aver lottato con l’inglese praticamente dai primi metri della gara: prima lo sfila pronti via alla prima curva, poi resiste, viene sorpassato, ritorna davanti grazie a un undercut studiato dal muretto Ferrari e, sul finale, deve arrendersi a una McLaren semplicemente di un altro pianeta. Un terzo posto che, però, vale molto più della sola ultima piazza sul podio: la sua è una gara da fenomeno, senza commettere la più piccola sbavatura e, a conti fatti, correndo sempre oltre il limite di una SF25 che, quantomeno in gara, si è mostrata più competitiva di quanto fatto vedere sia al venerdì che al sabato.

Chapeau per Charles che, come al solito, si lascia ogni voce alle spalle e risponde in pista a suon di magie, di emozioni regalate ai tifosi. Alle sue spalle c’è Hamilton, ma staccato di tredici secondi dopo un inizio incoraggiante: Sir Lewis ha fatto vedere dei passi in avanti, ma Leclerc in gara ha fatto la differenza complice anche una strategia differente, partito con la soft per poi montare la media, l’opposto di quanto fatto da quasi tutti in griglia, Hamilton compreso.