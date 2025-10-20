Carlo Pernat a MOW: “Mi viene in mente Patty Pravo se penso a Pecco Bagnaia. Marc Marquez? Ho un timore. Jorge Martìn? E’ arrapatissimo”

Aspetta, andiamo per ordine, perché parli di “prezzo”?

Perché Ducati, prendendo con Marc Marquez, ha smantellato un progetto partito da lontano. E’ stata la scelta giusta, sia inteso, perché chi vince ha sempre ragione e Marquez non ha vinto, ha proprio massacrato il mondiale. Quindi, pur ribadendo che quella è stata la scelta giusta per il presente, oggi mi chiedo quale sarà lo scotto da pagare sul futuro. Jorge Martìn è andato altrove, Marco Bezzecchi è andato altrove, Enea Bastianini è andato altrove e Pecco Bagnaia potrebbe andare altrove se la situazione non si risolverà prima possibile. Sono tutte conseguenze della scelta di Marquez. Ok, c’è Fermin Aldeguer, ma per quanto il suo talento sia evidente è ancora una scommessa. Alex Marquez? Bravissimo, ma non mi convince fino in fondo.

E non potrebbe essere che sia Marc Marquez il futuro di Ducati? Per quello che ha fatto vedere in questa stagione è ancora uno che potrebbe avere diversi anni di successi davanti…

In verità io sono preoccupato. L’infortunio che ha rimediato non è una cosetta come ce la descrivono e quel braccio lì è lo stesso che gli è costato quattro anni d’inferno. All’inizio dicevano che non avrebbe dovuto operarsi, poi si è operato. Ora hanno annunciato che non sarà neanche in Portogallo e ho l’impressione che pure per Valencia le speranze siano poche. Sembra una storia già vista. Non lo so, auguro il meglio a Marc, ma un po’ di paura ce l’ho. Tra l’altro ci starebbe pure se si stancasse di dover soffrire sempre come una bestia e magari, anche se non credo che questa cosa possa capitare a uno come lui, avendo già raggiunto l’obiettivo di un altro mondiale, potrebbe pure smollare un attimo. Oppure cercare una qualche altra motivazione.