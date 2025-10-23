La Kate: “Così è triste! Marco quella volta…” Su Toprak, Bulega, questi 14 anni senza il SIC e il dovere di “riempire un ricordo” (asfaltando gli ultras nelle corse)

No, non l’abbiamo chiamata per il solito ricordo su Marco nel solito anniversario (ci avrebbe risposto “no, grazie”). Ma appunto per provare a “riempire il ricordo” con il ricordo di quando quello che sta succedendo oggi a Bulega e intorno a Bulega ha toccato anche lei. Poco più che ragazzina. “Io – dice – in verità non c’ero nella gara in cui Marco ebbe l’incidente con Pedrosa. Mi ricordo solo che, al telefono, gli chiesi se quella manovra fosse proprio necessaria e lui, con quel modo li che aveva, mi ammutolì facendomi ridere e dicendo qualcosa che suonava più o meno così: 'no, ma ho pensato: lo passo qui o la curva dopo? Beh, un tutti in piedi sulla tribuna… ci sta! Pensa che spettacolo se mi fosse riuscita’. Sono piloti, sono così, per loro conta il momento, la vittoria, quell'attimo lì, ma poi finisce tutto poco dopo e questo tanti che si dicono tifosi del motorsport sembrano non volerlo capire più. Quello che succede in pista riguarda la pista. Non lo vogliono capire da troppi anni, al di là di chi tifa per chi. Ricordo bene, invece, quando arrivarono a casa i proiettili e tutto il casino dopo, con Marco che fu scortato dalla polizia per tutto il tempo a Barcellona, propri pome è successo a Bulega a Jerez. Sono cose che un pilota, nessun pilota e nessuno sportivo in genere, dovrebbe vivere mai. Anche perché segnano e fanno male sul piano umano”.

Ecco, è il 23 ottobre e sono quattordici anni che Marco Simoncelli non c’è più. Vanno bene i post, va bene tutta la dolcezza che si percepisce ogni volta in questo giorno, ma forse mai come adesso è esattamente quella frase lì - “se sono qui con la polizia, a temere per la mia sicurezza, questo non è più sport” – quella perfetta per riempire il ricordo e agire di conseguenza. Tutti e ognuno per come può e il potere che ha. Perché la MotoGP sta cambiando, il motorsport è di fronte a una mezza rivoluzione e onorare i valori dello sport deve significare anche fare in modo che il marciume finisca definitivamente fuori per mano dei protagonisti stessi (Toprak ha già preso le distanze e il suo manager si è anche scusato per il comportamento di alcuni tifosi), ma anche da parte di tutti gli sportivi veri. Che sono di più, anche se più silenziosi, di quei pochi che ogni volta rischiano di rendere tutto troppo simile a ambienti che ormai hanno più a che fare con delinquenza e criminalità che con lo sport stesso.