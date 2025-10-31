Ma chi è Adelina Elisei, moglie di Christian Chivu? Ecco la sua vita sui social, il lavoro e la tv in Romania

Adelina Elisei, moglie di Chivu, il giorno dell’annuncio di Christian come nuovo allenatore dell’Inter aveva condiviso un messaggio via social: “Sono orgogliosa ma non sorpresa. So chi sei, e anche il mondo sta per scoprirlo. Ti amo”. La Serie A sta iniziando a conoscere il mister per le sue idee tattiche e per i principi della sua comunicazione con i mesia. La sua squadra gioca bene, è seconda, candidata forte alla vittoria finale. Di questo, sappiamo già tanto. Meno, invece, di Adelina Elisei, che sui social conta quasi 130mila follower ma è comunque piuttosto riservata per quanto riguarda la vita in famiglia (con Christian hanno due figlie: Anastasia e Natalia).