Ma chi è Adelina Elisei, moglie di Christian Chivu? Ecco la sua vita sui social, il lavoro e la tv in Romania

Adelina Elisei, moglie di Chivu, il giorno dell’annuncio di Christian come nuovo allenatore dell’Inter aveva condiviso un messaggio via social: “Sono orgogliosa ma non sorpresa. So chi sei, e anche il mondo sta per scoprirlo. Ti amo”. La Serie A sta iniziando a conoscere il mister per le sue idee tattiche e per i principi della sua comunicazione con i mesia. La sua squadra gioca bene, è seconda, candidata forte alla vittoria finale. Di questo, sappiamo già tanto. Meno, invece, di Adelina Elisei, che sui social conta quasi 130mila follower ma è comunque piuttosto riservata per quanto riguarda la vita in famiglia (con Christian hanno due figlie: Anastasia e Natalia).
Le origini e la carriera
Adelina è rumena, nata nel 1982 a Piatra Neamt, inizia la sua carriera come modella in patria per poi proseguire il suo percorso professionale in tv. Lavora nel programma Festivalbar e X Factor Romania. Gli impegni nell’ultimo anno devono essere stati tanti, dato che nella foto su Instagram pubblicata il giorno del compleanno di Chivu, Adelina scrive: “È l’unica foto che abbiamo scattato insieme quest’anno – questo dice molte cose!”.
Le dichiarazioni
Adelina e Christian stanno insieme dal 2007, mentre dal 2008 sono sposati. In quel periodo il difensore giocava già in Italia, alla Roma di Luciano Spalletti, dopo molti anni vissuti all’Ajax. Nell’estate prima dell'inizio della stagione 2007/2008 circolano voci insistenti sul passaggio di Chivu all’Inter. Fu proprio Adelina a rendere “ufficiale” il trasferimento: “Cristian passerà al club del presidente Moratti per 15 milioni. È stata decisiva la sua volontà, tant’è che per farlo ha rinunciato a un milione di euro all’anno. Invece di guadagnare 5,5 milioni scenderà a 4,5, ma il suo contratto sarà di cinque anni invece di quattro. Per parte mia, spero di partire domani stesso per Milano”, dichiarò ad Antenna Tre.
Ancora sui social ha pubblicato diversi post relativi ai momenti più importanti della carriera recente di Chivu, come il video di presentazione da allenatore della prima squadra dell’Inter o alcuni reel di quando Christian sedeva sulla panchina della Primavera nerazzurra. Altre immagini al ritraggono sul palco di X Factor Romania o mentre indossi alcuni capi di diversi brand.