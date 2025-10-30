Tutti i retroscena (in esclusiva) della firma di Luciano Spalletti con la Juventus, che voleva un uomo forte. Anche se ha il Napoli stampato addosso

Questo voleva la Juventus: un uomo forte che sapesse tracciare un percorso chiaro in uno spogliatoio che non appare più convinto di rappresentare la grandezza della Vecchia Signora del calcio italiano. Quella squadra che deve stare lassù a dettare legge nel nostro campionato, insieme alle altre big, attualmente Napoli, Inter, Milan e Roma.

I contatti con Spalletti sono iniziati da alcune settimane e l’idea dei dirigenti bianconeri è stata subito quella di provare a chiudere l’accordo con l’ex commissario tecnico in tempi brevi, nonostante queste, a cavallo tra ottobre e novembre 2025, siano settimane importanti anche per il riassetto societario del club. È prevista l’assemblea dei soci venerdì 7 novembre ed entro fine anno si aspetta anche la nomina del nuovo direttore sportivo che molto probabilmente sarà Marco Ottolini, attualmente al Genoa.

Un nuovo inizio per la Juventus pianificato dal direttore generale Damien Comolli, insieme a Giorgio Chiellini e il direttore tecnico Francois Modesto che avrebbe invece puntato su Raffaele Palladino, anche per i suoi trascorsi a Torino, oltre a godere di buoni uffici alla Continassa, essendo un professionista nell’orbita di Beppe Riso e quindi della sua compagna Marianna Mecacci. Alla fine, vista anche la sua disponibilità alla causa, la scelta si è definita sul tecnico di Certaldo.