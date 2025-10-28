Solo adesso si comincia a parlare di Joaquin Panichelli ma sarà l’attaccante del futuro: questo è il figlio devastante tra Van Basten e Higuain

La prima volta che l’ho visto giocare, Joaquin Panichelli, ho pensato a un misto tra Van Basten e Higuain. Lo so che mi prenderete per matto, ma siamo di fronte a un eccellente calciatore. Uno di quelli di cui sentiremo parlare per molto tempo. Attaccante di 23 anni, compiuti poche settimane fa il 7 ottobre, alto un metro e 90, con la capacità di buttare la palla in rete in ogni modo: di testa, di precisione, di potenza o, come accaduto nell’ultima gara di campionato contro il Lione, in rovesciata. Forza e qualità tecnica all’ennesima potenza che costruiscono il bomber del futuro. Non sarebbe venuto così perfetto nemmeno con l’intelligenza artificiale.

Il ragazzo è argentino, nato a Cordoba, e cresciuto nelle giovanili del River Plate. Joaquin Panichelli è figlio di German, anche lui ex calciatore. Una famiglia in cui si mangia pane e futbol, in un incrociarsi tra sogni infranti e sogni da realizzare. Il padre era stato un grande talento e aveva segnato caterve di gol nel campionato boliviano con la maglia del Club Social Cultural Blooming, dove ancora oggi è considerato un eroe per quella stagione in cui mise a tabellino 50 volte il suo nome, trascinando la squadra a vincere uno dei suoi cinque titoli nazionali.