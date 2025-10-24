Il caos scommesse dell’Nba spiegato molto bene (spoiler: è peggio del calcio italiano)

Scala reale, “Royal flush”: è il nome dell’inchiesta del Fbi e della polizia di New York sul giro illegale di scommesse che ha terremotato l’Nba. Quattro anni di indagine confluiti in 30 arresti per associazione a delinquere, tra i quali spiccano tre nomi pesanti della lega americana: Chauncey Billups, coach dei Portland Trail blazer e vincitore dell’anello (e Mvp delle Finals) nel 2004 con i Detroit Pistons; Damon Jones, coach in seconda dei Cleveland Cavaliers del 2016, la squadra della rimonta su Golden State nelle finali; e Terry Rozier, ex Charlotte Hornets ora in forze ai Miami Heat. Quest’ultimo aveva già attirato l’attenzione degli investigatori dopo una partita sospetta del marzo 2023. Un giocatore che ha ottenuto contratti importanti in carriera, pur non essendo un giocatore di primissima faccia: il suo patrimonio secondo alcune fonti si stima intorno ai 160 milioni di dollari. Uno scandalo di “insider trading” declinato in ambito sportivo, come lo ha definito Kash Patel, direttore dell’Fbi: passaparola, soffiate e informazioni segrete diffuse per indirizzare gli scommettitori e le loro puntate. L’Nba si appresta a sottoscrivere un accordo da 76 miliardi di dollari in 11 anni per i diritti televisivi. Montagne di soldi che fanno gola a tanti. Ma chi sono i coinvolti? E come siamo arrivati a questo punto?