Ma è possibile che i giocatori rinviati a giudizio per il calcio scommesse come Florenzi, Zaniolo e Perin se la cavino con soli 250 euro? Vi sembra giusto? Qui spieghiamo tutto

Diverso invece il caso dei cinque soggetti che verranno giudicati nel filone principale: si tratta di Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera, considerati gli organizzatori delle scommesse, e dei tre amministratori della gioielleria “Elysium” (la “cassa” utile alla gestione delle puntate) di Milano Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini. Sempre il Corriere fa sapere che i cinque puntano al patteggiamento, con il gip che passerà al vaglio la richiesta il 26 novembre. Va detto che nessuno degli atleti chiamati in causa ha mai combinato o “venduto” le partite: infatti le puntate avvenivano su altri sport o su piattaforme di poker (Betsport22.com, Swapbet365.eu, Vipsport360.com, Texinho.com) gestite da De Giacomo, Frizzera e Marinoni, ex arbitro di Serie D. I pm Roberta Amodeo e Paolo Filippini hanno già notificato l’imputazione ai giocatori. L’oblazione, invece, spiega il Corriere, è una via alternativa all’arresto che prevede il pagamento della metà della sanzione prevista, in questo caso di 500 euro.