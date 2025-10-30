Se non capite le lacrime di Sucic dopo l’eurogol contro la Fiorentina è perché non conoscete la sua storia: eccola

Prende palla al limite dell’area, resiste al rientro di Rolando Mandragora, finta di tiro e si libera di suola, lasciando per terra Pietro Comuzzo; poi, di piatto, deposita la palla in porta alle spalle di David De Gea. I pochi frame del gol di Petar Sucic sono un mix di qualità, intelligenza e fisicità. L’Inter vince 3 a 0 contro la Fiorentina, penultima e con soli tre punti in classifica, una situazione veramente complicata. Stefano Pioli è già in discussione e se non dovesse arrivare una vittoria contro il Lecce potrebbe venire già esonerato. Per i nerazzurri invece arriva una vittoria convincente, senza prendere gol e, come sempre, con una fase offensiva che ha funzionato, soprattutto nel secondo tempo, quando il ritmo è aumentato notevolmente. Le altre due reti portano la firma di Hakan Calhanoglu, che dopo un’estate in cui sembrava ormai destinato a tornare in patria, si sta riprendendo il centrocampo dell’Inter: sono già 5 i suoi gol in questa Serie A. Petar Sucic per ora è più che altro un’alternativa, il titolare resta, anche a 38 anni, Henrikh Mkhitaryan. L’armeno però si è infortunato con il Napoli e resterà fuori per un po’. Nel male si può trovare del bene e Sucic avrà più occasioni per dimostrare il suo valore. Che vedendo gli spezzoni e le poche partite in cui ha giocato dall’inizio sembra decisamente elevato. L’esultanza sotto la curva Nord, tornata a tifare dopo settimane di sciopero, racconta la voglia e la determinazione di questo ragazzo di 22 anni. L’ennesimo giocatore croato della storia dell’Inter, considerato “l’erede” (le virgolette sono d’obbligo) di Marcelo Brozovic. Qualche caratteristica simile i due ce l’hanno ma Sucic forse può essere ancora più determinante nell’ultimo terzo di campo. Deve crescere, lo sa lui e lo sa Christian Chivu.