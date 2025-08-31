Valentino Rossi giornalista, Cesare Cremonini in bagarre, Pecco Bagnaia felice: il Trofeo Walter Distillati 2025 è stato un inno alla “sburonaggine” di chi sa cazzeggiare seriamente. Ecco com’è andata

“Un supporto non solo finanziario e morale ma anche pratico, perché ci ha dato sempre da mangiare” - raccontava Valentino Rossi nel 1998 ai microfoni di un giornalista di Rai Due, sceso con tanto di troupe a Tavullia per condurre un’indagine sulla genesi dello sponsor “Polleria Osvaldo”, salito insieme al 46 sul gradino più alto del podio di Imola della 250cc. Quasi trent’anni dopo nessuno ci casca più, tutti sanno che Osvaldo è diventato Walter e che la Polleria ha lasciato spazio ad una Distilleria, ma nessuno lo dice ad alta voce, nessuno si arrende all’idea che Walter Distillati da qualche parte esista davvero e non sia solo il frutto della fantasia di un gruppo di ragazzi che non hanno mai smesso di sognare. Che dal loro vocabolario hanno cancellato la parola “fittizio”. Che nella loro testa ripeteranno più o meno lo stesso mantra: “Grazie a Walter che rende tutto ciò possibile. Grazie a Walter perché in fondo il suo supporto non è stato solo morale o finanziario, ma anche pratico. Ci ha sempre dato da bere, in fondo ci ha sempre fatto divertire”.